10 de octubre de 2025 - 10:30

Utilizá unos cassettes viejos para crear este organizador original y lleno de nostalgia

Reciclaje y manualidades: una idea práctica para reutilizar cassettes en un accesorio útil y decorativo.

reciclar cassettes (1)
Por Andrés Aguilera

Con un poco de reciclaje, algunas manualidades y simples trucos, los cassettes viejos pueden transformarse en un portalápices retro para el hogar. Es una forma fácil de aprovechar materiales olvidados, sumar estilo vintage al escritorio y reducir residuos, como muestran varias ideas creativas en esta guía de reciclaje sustentable.

Reciclaje: cómo preparar los cassettes

Antes de comenzar, es importante limpiar y revisar los cassettes para asegurarse de que estén en buen estado.

Si tienen etiquetas viejas o restos de adhesivo, se pueden quitar con un poco de alcohol o removedor.

Los cassettes transparentes o de colores translúcidos son ideales, ya que dejan pasar la luz y realzan el diseño final.

reciclar cassettes (4)

Materiales necesarios

  • 4 cassettes en buen estado

  • Pegamento universal o pistola de silicona caliente

  • Base de cartón o madera firme

  • Regla y marcador

  • Cutter o tijera resistente

Manualidades: paso a paso para crear el organizador

  • Formar la estructura: colocá los cuatro cassettes parados, enfrentando los laterales, para formar un cubo abierto en la parte superior.

  • Unir las piezas: aplicá una línea de silicona caliente o pegamento en los bordes y presioná firmemente.

  • Agregar la base: cortá un cuadrado de cartón duro o madera fina y pegalo en la parte inferior del cubo.

  • Reforzar esquinas: una vez seco, podés repasar las uniones con más silicona para mayor firmeza.

  • Personalizar: pintá los bordes con acrílico, agregá cintas decorativas o dejalos al natural para un look más nostálgico.

    reciclar cassettes (3)

Trucos de hogar: ideas para personalizar y decorar

Este organizador de portalápices puede adaptarse a distintos espacios. En un escritorio, sirve para guardar lapiceras, reglas o marcadores; en la cocina, puede contener utensilios pequeños, y en el baño, cepillos o cosméticos.

reciclar cassettes (2)

Consejos útiles:

  • Usar pegamento transparente mejora el acabado estético.

  • Si el cubo queda inestable, añadir una base más pesada o fieltros antideslizantes.

  • Combinar cassettes de distintos colores o bandas musicales da un efecto más artístico.

El resultado es un accesorio funcional, económico y con una historia detrás. Una excelente manera de reciclar con estilo y mantener viva la nostalgia del sonido analógico.

