Utilizá unos cassettes viejos para crear este organizador original y lleno de nostalgia

Con un poco de reciclaje, algunas manualidades y simples trucos, los cassettes viejos pueden transformarse en un portalápices retro para el hogar. Es una forma fácil de aprovechar materiales olvidados, sumar estilo vintage al escritorio y reducir residuos, como muestran varias ideas creativas en esta guía de reciclaje sustentable.
Reciclaje: cómo preparar los cassettes
Antes de comenzar, es importante limpiar y revisar los cassettes para asegurarse de que estén en buen estado.
Si tienen etiquetas viejas o restos de adhesivo, se pueden quitar con un poco de alcohol o removedor.
Los cassettes transparentes o de colores translúcidos son ideales, ya que dejan pasar la luz y realzan el diseño final.
Materiales necesarios
-
4 cassettes en buen estado
-
Pegamento universal o pistola de silicona caliente
-
Base de cartón o madera firme
-
Regla y marcador
-
Cutter o tijera resistente
Manualidades: paso a paso para crear el organizador
-
Formar la estructura: colocá los cuatro cassettes parados, enfrentando los laterales, para formar un cubo abierto en la parte superior.
-
Unir las piezas: aplicá una línea de silicona caliente o pegamento en los bordes y presioná firmemente.
-
Agregar la base: cortá un cuadrado de cartón duro o madera fina y pegalo en la parte inferior del cubo.
-
Reforzar esquinas: una vez seco, podés repasar las uniones con más silicona para mayor firmeza.
Personalizar: pintá los bordes con acrílico, agregá cintas decorativas o dejalos al natural para un look más nostálgico.
Trucos de hogar: ideas para personalizar y decorar
Este organizador de portalápices puede adaptarse a distintos espacios. En un escritorio, sirve para guardar lapiceras, reglas o marcadores; en la cocina, puede contener utensilios pequeños, y en el baño, cepillos o cosméticos.
Consejos útiles:
-
Usar pegamento transparente mejora el acabado estético.
-
Si el cubo queda inestable, añadir una base más pesada o fieltros antideslizantes.
-
Combinar cassettes de distintos colores o bandas musicales da un efecto más artístico.
El resultado es un accesorio funcional, económico y con una historia detrás. Una excelente manera de reciclar con estilo y mantener viva la nostalgia del sonido analógico.