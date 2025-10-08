8 de octubre de 2025 - 11:01

El árbol que aleja insectos y decora el jardín sin esfuerzo

En el mundo de la jardinería, este árbol embellece tu jardín y protege tus plantas al mantener lejos a los insectos sin usar químicos.

En jardinería, las plantas de neem embellecen el jardín y repelen insectos naturalmente.

El neem se ha ganado el título de “el árbol milagroso” gracias a su resistencia y a su capacidad de mantener a raya a los mosquitos, pulgones y hormigas. Su crecimiento es rápido y su follaje denso aporta una sombra fresca durante todo el año, decorando el espacio con elegancia sin necesidad de mantenimiento intensivo.

Un escudo verde que decora y protege

El secreto del neem está en sus hojas y semillas, que contienen azadiractina, una sustancia natural que actúa como repelente biológico. Este compuesto interfiere en el sistema hormonal de los insectos, impidiéndoles reproducirse o alimentarse de otras plantas del entorno. Lo más interesante es que este efecto no afecta a las abejas ni a las mariposas, por lo que mantiene el equilibrio ecológico del jardín.

Además, su aspecto estético lo vuelve ideal para entradas, patios amplios o espacios verdes urbanos. Es un árbol que se adapta a suelos pobres, resiste la sequía y apenas necesita poda. Su color verde intenso y su copa frondosa lo convierten en una joya visual dentro de cualquier propuesta de jardinería.

Qué dicen los especialistas sobre su eficacia

Según estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y publicaciones de la Universidad Nacional de La Plata, el extracto del neem tiene más de 100 compuestos activos con efecto insecticida natural. Incluso se lo utiliza en cultivos ecológicos para proteger hortalizas y frutales sin dañar el ambiente.

Los expertos recomiendan plantarlo en lugares con buena exposición solar y regarlo con moderación, especialmente durante sus primeros años. Una vez establecido, el neem puede soportar semanas sin agua y seguir ofreciendo sombra y protección.

Un aliado natural para el jardín moderno

Incorporar un neem es apostar por un jardín más saludable, sustentable y lleno de vida. Perfuma el aire, atrae aves y crea una barrera invisible contra los insectos, sin esfuerzo y sin químicos.

En tiempos donde la jardinería se orienta a lo ecológico, este árbol se convierte en una opción perfecta para quienes buscan belleza y funcionalidad en una sola especie.

