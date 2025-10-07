Las mariposas visitarán tu jardín todos los días si dejás estas frutas maduras en una bandeja

En Argentina, con la primavera en pleno desarrollo desde el 21 de septiembre , las mariposas se vuelven protagonistas en los jardines . Estas especies polinizadoras se sienten atraídas por los colores, el néctar floral y los aromas dulces. Preparar un alimento natural con frutas maduras es una forma sencilla y segura de atraerlas todos los días.

Las frutas maduras liberan azúcares fermentados y aromas que actúan como un imán para muchas especies de mariposas diurnas.

A diferencia de las abejas, que buscan néctar fresco, las mariposas se sienten atraídas por frutas blandas o ligeramente pasadas, donde pueden absorber jugos con su espiritrompa. Este aporte energético les permite mantenerse activas y cumplir su función polinizadora.

Reemplazar la mezcla cada dos o tres días para evitar fermentación excesiva o la presencia de insectos no deseados.

Colocar la bandeja al sol parcial , en una zona tranquila del jardín , sobre una superficie elevada o cerca de plantas floridas.

Agregar una cucharadita de azúcar y unas gotas de agua para potenciar el aroma.

Cortarlas en trozos grandes y colocarlas en un plato o bandeja ancha de cerámica o barro.

Si además se cultivan flores ricas en néctar como lantanas, verbenas, lavandas o salvias , las mariposas encontrarán alimento natural y refugio.

La combinación de frutas maduras y flores autóctonas genera un entorno equilibrado que favorece tanto la reproducción como la permanencia de las especies locales.

Con simples frutas maduras y un poco de atención, cualquier jardín argentino puede convertirse en un punto de encuentro para mariposas durante toda la primavera.

Este gesto, además de embellecer el espacio, contribuye a la biodiversidad y ayuda a mantener saludables las plantas del entorno.