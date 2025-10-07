7 de octubre de 2025 - 10:40

Las mariposas visitarán tu jardín todos los días si dejás estas frutas maduras en una bandeja

Un producto casero con frutas maduras puede atraer las mariposas a diario. Contribuye a la biodiversidad y ayuda a mantener saludables las plantas del entorno.

Por Andrés Aguilera

En Argentina, con la primavera en pleno desarrollo desde el 21 de septiembre, las mariposas se vuelven protagonistas en los jardines. Estas especies polinizadoras se sienten atraídas por los colores, el néctar floral y los aromas dulces. Preparar un alimento natural con frutas maduras es una forma sencilla y segura de atraerlas todos los días.

Por qué las frutas atraen mariposas

Las frutas maduras liberan azúcares fermentados y aromas que actúan como un imán para muchas especies de mariposas diurnas.

image

A diferencia de las abejas, que buscan néctar fresco, las mariposas se sienten atraídas por frutas blandas o ligeramente pasadas, donde pueden absorber jugos con su espiritrompa. Este aporte energético les permite mantenerse activas y cumplir su función polinizadora.

Cómo preparar el producto casero paso a paso

  • Elegir las frutas: utilizar bananas, naranjas, mangos o duraznos maduros, preferentemente con pequeñas magulladuras.

  • Cortarlas en trozos grandes y colocarlas en un plato o bandeja ancha de cerámica o barro.

  • Agregar una cucharadita de azúcar y unas gotas de agua para potenciar el aroma.

  • Colocar la bandeja al sol parcial, en una zona tranquila del jardín, sobre una superficie elevada o cerca de plantas floridas.

  • Reemplazar la mezcla cada dos o tres días para evitar fermentación excesiva o la presencia de insectos no deseados.

image

Plantas que potencian su visita

Si además se cultivan flores ricas en néctar como lantanas, verbenas, lavandas o salvias, las mariposas encontrarán alimento natural y refugio.

La combinación de frutas maduras y flores autóctonas genera un entorno equilibrado que favorece tanto la reproducción como la permanencia de las especies locales.

Con simples frutas maduras y un poco de atención, cualquier jardín argentino puede convertirse en un punto de encuentro para mariposas durante toda la primavera.

Este gesto, además de embellecer el espacio, contribuye a la biodiversidad y ayuda a mantener saludables las plantas del entorno.

