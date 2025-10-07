La planta que perfuma la entrada y mantiene alejadas a las hormigas

En el mundo de la jardinería, esta especie transforma tu jardín y protege tus plantas de las hormigas gracias a su aroma.

En cualquier jardín, las plantas no solo embellecen los espacios, también pueden actuar como guardianas naturales. En jardinería, cada especie tiene un rol, y algunas sorprenden por su doble función: aportan perfume y, al mismo tiempo, repelen insectos. Tal es el caso de la lavanda, una de las favoritas por su elegancia, su aroma envolvente y su capacidad de mantener a las hormigas lejos de las puertas del hogar.

La lavanda (Lavandula angustifolia) se ha vuelto un clásico en los jardines de climas templados, especialmente en Argentina, por su resistencia y su bajo mantenimiento. Con solo plantarla en la entrada o cerca de las ventanas, transforma el aire y protege naturalmente los espacios.

Un perfume que embriaga y aleja lo indeseado La lavanda libera aceites esenciales con un aroma intenso y fresco que no solo resulta agradable para las personas, sino también insoportable para los insectos. Las hormigas, en particular, evitan las zonas donde su fragancia predomina. Este efecto se debe al linalol y al acetato de linalilo, dos compuestos naturales que interfieren en los rastros químicos que las hormigas utilizan para orientarse.

image En tu jardín, las plantas de lavanda transforman la jardinería con perfume natural. Además, su presencia aporta un toque de color y armonía. Sus flores violetas atraen abejas y mariposas, pero actúan como barrera natural para insectos rastreros. Es una planta ideal para colocar cerca de la entrada, caminos o macetas altas, donde el aire caliente potencia su perfume y lo mantiene activo durante horas.

Lo que explican los especialistas Estudios del INTA y de la Universidad Nacional de Córdoba han comprobado la eficacia del aceite esencial de lavanda como repelente natural. Su composición no solo afecta a las hormigas, sino también a mosquitos y polillas. A diferencia de los químicos industriales, no contamina el ambiente ni afecta otras especies del jardín.

Los expertos en jardinería recomiendan ubicarla en zonas soleadas y de buen drenaje. Con riegos moderados y una poda ligera después de la floración, puede vivir años sin perder su aroma ni su capacidad protectora. image En tu jardín, las plantas de lavanda transforman la jardinería con perfume natural. La lavanda es una de esas plantas que combinan belleza y funcionalidad. Perfuma, relaja y protege sin esfuerzo, lo que la convierte en una aliada indispensable para quienes buscan un jardín equilibrado, con fragancia y sin hormigas. Si querés sumar color, aroma y un método natural de defensa, este es el momento ideal para incorporarla en tu entrada. Un solo arbusto basta para notar la diferencia.