La planta perenne que debe sembrarse antes del verano: atrae polinizadores como abejas y mariposas

Con la llegada del calor, las flores comienzan a florecer en el jardín . Algunas se secan pronto y otras resisten las altas temperaturas sin perder color ni perfume. Entre las especies hay una planta que además de ser decorativa cumple una función destacable en la naturaleza. Su floración continua la convierte en una atracción para diferentes insectos polinizadores.

Esta especie, además de decorar la zona, mejora el equilibrio del jardín . Su presencia constante todo el año atrae polinizadores y ayuda a mantener el ecosistema activo. Aunque parece delicada, es resistente y necesita de poco cuidado . Plantarla o sembrarla antes del verano garantiza su crecimiento y una floración abundante durante meses.

Es una planta perenne (se mantiene intacta todo el año) que se adapta fácilmente a distintos tipos de suelo.

Esta planta necesita sembrarse o plantarse en climas cálidos de primavera para luego desarrollarse en plenitud.

Según el sitio de la Real Sociedad de Horticultura (RHS) , la salvia mejora la salud del jardín porque atrae insectos benéficos y aleja a los dañinos . Sin embargo, también puede combinarse con lavandas o romero para crear espacios coloridos y perfumados.

Esta planta, además, sobrevive varios años si se poda escasamente tras la floración, lo que la convierte en una opción ideal para un jardín sostenible y duradero.

Cómo debe cuidarse para aprovecharla durante todo el año

Tener especies como la salvia en el jardín o en una maceta aporta beneficios estéticos y sobre todo ecológicos.

Sus flores coloridas permanecen por largos periodos y su fragancia natural actúa como repelente de mosquitos.

Es importante que tenga una luz constante, un riego moderado y un drenaje eficiente para evitar el exceso de humedad en las raíces.

La salvia posee propiedades medicinales y naturales

Contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que se aprovechan en infusiones o extractos naturales.

Sin embargo, su mayor valor en el jardín está en su capacidad para atraer polinizadores, esenciales para mantener la producción de frutas y hortalizas.

y Plantada en el momento adecuado, la salvia crea un equilibrio natural. Sus flores atraen abejas durante toda la temporada cálida y su follaje perfumado ayuda a mantener alejadas plagas menores.

La salvia es mucho más que una planta decorativa. Su resistencia, aroma y capacidad para atraer vida la transforman en una especie esencial del jardín. Por eso, es ideal plantarla antes del verano para asegurar un crecimiento firme, una floración duradera y un ecosistema más equilibrado.