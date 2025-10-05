5 de octubre de 2025 - 11:45

La enredadera que debe plantarse en primavera: esta planta adorna paredes y cercos todo el año

Es una de las plantas más resistentes y elegantes que existen. Crece rápido, cubre muros en poco tiempo y mantiene su color verde todo el año.

Esta planta es elegida por su belleza sin saber que también ayuda a mantener los espacios frescos durante todo el año.

Esta planta es elegida por su belleza sin saber que también ayuda a mantener los espacios frescos durante todo el año.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

En la época primaveral, cuando el clima comienza a templarse, hay una especie que se destaca entre las demás por su resistencia y capacidad de adaptación. Esta planta enredadera, de aspecto frondoso no solo decora, sino que también protege las paredes del sol y la humedad. Pero pocos saben que su plantación tiene un momento clave.

Leé además

Esta planta solo necesita de cuidados básicos de riego y poda estacional para lograr una pared colorida y duradera.

La planta que es ideal para un cerco perimetral: crece rápido y resiste a todo tipo de climas

Por Redacción
Este truco casero para las plantas no daña el entorno pero si puede provocar daños en la piel si no se utilizan guantes al rociar el agua y el vinagre.

Agua oxigenada con vinagre: por qué se recomienda esta mezcla y para qué sirve

Por Lucas Vasquez

Esta enredadera puede transformar un muro seco en un rincón verde y lleno de vida en cuestión de meses. Su crecimiento es tan rápido que, con los cuidados adecuados, se mantiene firme incluso frente a los cambios bruscos de temperatura. Y lo mejor es que no se necesitan grandes conocimientos de jardinería.

enredadera
Esta planta es elegida por su belleza sin saber que también ayuda a mantener los espacios frescos durante todo el año.

Esta planta es elegida por su belleza sin saber que también ayuda a mantener los espacios frescos durante todo el año.

La hiedra, una enredadera que resiste todo el año

La hiedra (Hedera helix) es una de las plantas trepadoras más conocidas del mundo. Es originaria de Europa, pero se adapta a todo tipo de climas y su capacidad de crecer en sombra o sol parcial la convierte en una alternativa ideal para muros, cercos y pérgolas.

  • Su follaje perenne (sobreviven a cualquier clima de la misma manera) mantiene un color verde intenso todo el año y, en algunas variedades, las hojas adquieren tonos amarillentos o plateados.
  • Según el sitio de la Royal Horticultural Society (RHS), la hiedra es una excelente opción para quienes buscan una planta decorativa de bajo mantenimiento y con beneficios ecológicos, ya que ayuda a aislar térmicamente las paredes y a reducir el polvo en el ambiente.
  • Esta planta, además, funciona como refugio para aves y polinizadores, contribuyendo al equilibrio del jardín.

El clima de primavera es el mejor momento para plantarla, porque el suelo comienza a calentarse y permite un buen enraizamiento. En pocos meses, la hiedra puede cubrir amplias superficies, aportando frescura y un toque natural a los espacios.

enredadera
Esta planta es elegida por su belleza sin saber que también ayuda a mantener los espacios frescos durante todo el año.

Esta planta es elegida por su belleza sin saber que también ayuda a mantener los espacios frescos durante todo el año.

Cómo plantar correctamente la enredadera para que crezca fuerte y organizada

  • Para que la hiedra se desarrolle de manera firme y vaya por caminos correctos del muro, es importante elegir un lugar donde las raíces no estén expuestas al sol directo, aunque el follaje sí puede recibir luz parcial.
  • Es recomendable cavar un hoyo de unos 30 centímetros de profundidad y añadir tierra fértil mezclada con algún compost orgánico.
  • Después de colocar la planta, debemos presionar la tierra alrededor del tallo y regar abundantemente la primera semana para favorecer la adaptación.
  • Un truco útil en este espacio es colocar una guía para dirigir los primeros brotes hacia la superficie que se desea cubrir. A medida que crece, la hiedra se adhiere sola mediante raíces aéreas, sin necesidad de alambres o soportes.
  • En cuanto al mantenimiento, solo requiere podas mínimas una o dos veces al año para controlar su expansión. De hecho, no es recomendable excederse con el riego, ya que prefiere suelos húmedos pero bien drenados.

Con estos cuidados básicos, la planta conservará su color intenso y seguirá adornando las paredes con un aspecto fresco y natural.

enredadera
Esta planta es elegida por su belleza sin saber que también ayuda a mantener los espacios frescos durante todo el año.

Esta planta es elegida por su belleza sin saber que también ayuda a mantener los espacios frescos durante todo el año.

La hiedra es una opción simple y segura para decorar el hogar de forma natural y duradera. Resiste a diferentes estaciones y su bajo mantenimiento la convierten en una enredadera perfecta para plantar en primavera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en diciembre

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en diciembre

Por Ignacio Alvarado
Es una gran opción para embellecer cualquier espacio de casa, pero podría impactar negativamente en la energía espiritual, según el Feng Shui.

La planta que no debe ubicarse dentro de casa: simboliza soledad y fracaso, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Esta planta asegura un ambiente más fresco, saludable y agradable, alejando la humedad poco a poco.

La planta que es ideal para el baño: absorbe moho, humedad y malos olores

Por Lucas Vasquez
Colocar una rama de eucalipto en el baño: para qué sirve y qué beneficios tiene para la salud

Colocar una rama de eucalipto en el baño: para qué sirve y qué beneficios tiene para la salud

Por Redacción