La planta que es ideal para el baño: absorbe moho, humedad y malos olores

Hay una especie de planta que resiste la humedad y ayuda a mejorar el aire en espacios cerrados como lo es el baño.

Esta planta asegura un ambiente más fresco, saludable y agradable, alejando la humedad poco a poco.

Por Lucas Vasquez

El baño es uno de los lugares donde más se acumula humedad, lo que genera moho y olores poco agradables. Sin embargo, existe una planta muy popular que resiste y enfrenta diferentes problemas naturales en espacios cerrados. Es por su capacidad de purificación que se adapta a este ambiente sin problemas.

Es una especie sencilla de cuidar que puede vivir sin recibir demasiada luz directa y que crece bien en espacios reducidos. Además de decorar con sus hojas largas y arqueadas, funciona como un beneficio natural para mejorar la calidad del aire y reducir la sensación de encierro.

Esta planta asegura un ambiente más fresco, saludable y agradable, alejando la humedad poco a poco.

La cinta es la planta perfecta para baños y ambientes húmedos

Conocida popularmente como cinta, malamadre o lazo de amor, el Chlorophytum comosum es una planta de interior originaria de Sudáfrica que se ha popularizado en todo el mundo por su fácil mantenimiento y sus propiedades purificadoras.

  • Según el sitio House Beautiful, esta planta es capaz de absorber contaminantes como formaldehído y monóxido de carbono, ayudando a mantener los ambientes más limpios.
  • Su resistencia en estas zonas inusuales la hace ideal, ya que el baño proporciona poca luz solar directa y un alto nivel de humedad. A diferencia de otras especies, no se deteriora fácilmente en estas condiciones.
  • Además, tiene la capacidad de producir pequeños hijuelos que pueden replantarse fácilmente, multiplicando sus beneficios dentro del hogar. Esto la convierte en una opción práctica y económica, ya que con una sola planta se pueden obtener varias.

Su cuidado es bastante simple, porque se limita a riegos moderados y a evitar la exposición prolongada a luz solar directa, lo que la hace perfecta para quienes buscan soluciones prácticas.

Esta planta asegura un ambiente más fresco, saludable y agradable, alejando la humedad poco a poco.

Dónde colocar la cinta para aprovechar al máximo sus beneficios

  • La ubicación es clave para que despliegue todas sus propiedades en el baño. Lo ideal es ubicarla en un sitio con buena circulación de aire, como cerca de una ventana pequeña o un extractor, ya que así potencia su capacidad de absorber humedad y moho.
  • Otra opción es ubicarla en altura, ya sea en una estantería o en una maceta colgante, porque además de ayudar a que el baño luzca mejor, también facilita que sus hojas arqueadas capten partículas suspendidas en el aire.
  • La cinta también puede convivir con otras especies purificadoras en el baño, como el potus o la sansevieria, formando un conjunto que refuerza la frescura del ambiente.

Aunque todo tiene su desventaja. Es importante no saturar el espacio, ya que demasiadas macetas pueden afectar la ventilación. Por eso, con una o dos cintas bien ubicadas son suficientes para marcar la diferencia en el aire y en el aspecto decorativo.

Esta planta asegura un ambiente más fresco, saludable y agradable, alejando la humedad poco a poco.

La cinta está en distintos lugares del mundo porque es una planta común e ideal para resistir ante la humedad. Ayuda a reducir olores y combate el moho de manera natural. Su mantenimiento es sencillo y cambia la estética del baño por la forma de sus hojas.

