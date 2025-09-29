29 de septiembre de 2025 - 10:30

Por qué conviene tener una planta de aloe vera en casa y cuáles son sus beneficios

Plantas. Fácil de mantener, ofrece propiedades medicinales comprobadas y una presencia verde que enriquece cualquier espacio.

Por Andrés Aguilera

La planta de aloe vera es una de las más utilizadas en el mundo por sus propiedades medicinales y estéticas. Puede crecer tanto en macetas como en jardines, ya que se adapta a climas soleados y secos. Contar con un ejemplar en casa asegura una fuente natural de gel calmante y ornamental, como señalan expertos sobre plantas y jardinería.

Beneficios medicinales y cosméticos

El gel de aloe vera se emplea en el tratamiento de quemaduras leves, irritaciones cutáneas y picaduras de insectos.

Contiene compuestos como aloína y polisacáridos que favorecen la regeneración de tejidos y aportan frescura inmediata.

Además, su uso tópico ayuda a mantener la piel hidratada, reduciendo la resequedad provocada por el sol o el frío. Estudios clínicos respaldan su efectividad como apoyo en el cuidado dermatológico.

image

Usos en la vida cotidiana

Además de los beneficios para la piel, el aloe se utiliza en jugos y suplementos bajo control médico, ya que puede favorecer la digestión y aportar antioxidantes.

En el hogar, funciona como planta decorativa resistente, que apenas necesita riego una vez por semana y prospera en lugares luminosos. También ayuda a purificar el aire, mejorando la calidad ambiental de espacios cerrados.

Consejos de jardinería para aloe vera

  • Plantar en macetas de barro con buen drenaje.

  • Usar sustrato arenoso o pedregoso, evitando exceso de humedad.

  • Ubicar la planta en sitios con luz solar directa durante varias horas al día.

  • Podar hojas externas y maduras para aprovechar su gel, siempre dejando las más jóvenes para que continúe creciendo.

  • Evitar riegos abundantes: demasiada agua provoca pudrición en raíces y hojas.

image

Tener aloe vera en casa es práctico, económico y saludable. Sus múltiples beneficios —desde aliviar quemaduras hasta decorar ambientes— lo convierten en un aliado indispensable para el hogar argentino. Fácil de mantener, ofrece propiedades medicinales comprobadas y una presencia verde que enriquece cualquier espacio.

