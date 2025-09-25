14 semillas que podés sembrar ahora para que tu jardín rebose de flores en enero, según los jardineros

Con el inicio de la primavera, los días se alargan y las temperaturas empiezan a subir, creando las condiciones ideales para sembrar nuevas plantas . En este momento del año, la jardinería se convierte en un ritual que prepara el jardín para brillar durante enero, cuando las flores alcanzan su máximo esplendor.

Ni lavanda, ni citronela: cuál es la planta que ahuyenta a todos los mosquitos e insectos

Aunque muchos suelen esperar hasta mediados de la temporada para sembrar, septiembre es el momento exacto para quienes buscan un jardín rebosante de vida. Algunas especies florecen en apenas tres meses, generando un espectáculo visual sin demasiado esfuerzo. Lo curioso es que la mayoría son fáciles de conseguir en viveros locales y no requieren un cuidado excesivo.

Las siguientes semillas son una apuesta segura para quienes disfrutan de la jardinería y quieren disfrutar de un verano lleno de color:

Estudios realizados por el Instituto de Floricultura del INTA destacan que estas especies poseen una germinación rápida y toleran muy bien el clima templado de Argentina. Además, su capacidad de adaptación permite que se desarrollen tanto en macetas como en suelos de jardín .

Otra ventaja es que muchas de estas plantas atraen polinizadores como abejas y mariposas, fundamentales para mantener el equilibrio natural. De esta manera, tu espacio verde no solo gana color, sino también vida. La ciencia confirma lo que los amantes de la jardinería ya saben: un entorno lleno de flores mejora el bienestar y reduce el estrés.

Cómo lograr un florecimiento exitoso

Sembrar estas semillas no requiere técnicas avanzadas. Lo importante es elegir un sector del jardín con buena exposición al sol, mantener la tierra húmeda sin encharcar y, en lo posible, enriquecer el sustrato con compost casero. En cuestión de semanas, notarás los primeros brotes y, hacia enero, una explosión de colores que decorará cada rincón.

La clave está en la constancia. A diferencia de otras especies que tardan más de seis meses en florecer, estas plantas garantizan resultados rápidos y transforman cualquier espacio en un refugio lleno de aromas y tonalidades.