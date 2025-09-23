La planta que invade el jardín durante el año y no requiere un cuidado constante

En distintos jardines se repite una planta que intriga por mantenerse verde todo el año . Esta especie parece avanzar sin pausa y logra extenderse por superficies completas sin necesitar un riego constante ni un mantenimiento intensivo. Su resistencia y rapidez para crecer la convierten en una especie única en el jardín .

Lo que más sorprende es que incluso en condiciones adversas esta planta sigue expandiéndose como si nada. Soporta distintos climas y aprovecha cada espacio disponible para extender sus tallos y hojas. Por eso se transformó en un clásico de la jardinería donde se busca una estética organizada aunque también exige precauciones por su comportamiento invasivo.

La hiedra común conocida como Hedera helix es una de las plantas trepadoras más populares en Argentina.

Su fácil adaptación en distintos espacios del jardín despierta interés pero también preocupación entre jardineros.

Esta capacidad de adaptarse a diferentes jardines explica por qué se extiende tanto en patios y parques urbanos. Su fuerza expansiva es tan grande que en muchos casos llega a tapar por completo estructuras de piedra o madera si no se controla.

Ventajas y precauciones de tener una hiedra en el jardín

Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tener esta especie en el jardín ofrece ventajas notorias.

Principalmente es capaz de embellecer muros deteriorados o dar sombra natural en poco tiempo.

También sirve como aislante térmico y acústico reduciendo el impacto del calor en paredes expuestas al sol y atenuando ruidos externos.

Su simple mantenimiento es otra razón por la que muchas personas deciden dejarla crecer sin grandes intervenciones.

Aunque su evolución parece invasiva y eso obliga a prestar atención. Si no se la controla puede afectar otras plantas al competir por espacio y nutrientes.

En superficies de madera o ladrillo su avance constante puede generar daños estructurales con el tiempo.

con el tiempo. Por eso, es recomendable realizar podas periódicas para limitar su extensión y evitar que afecte el equilibrio del jardín.

En espacios grandes puede convertirse en una especie decorativa, pero en patios pequeños necesita un manejo cuidadoso para no transformarse en un problema.

La hiedra es una planta que fascina por su resistencia y capacidad de cubrir espacios rápidamente pero también representa un reto cuando se deja crecer sin control. Su presencia en jardines demuestra lo adaptable que puede ser una especie perenne que sobrevive con cuidados mínimos.