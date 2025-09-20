Cuál es la planta argentina, que es considera todorreno porque ni el sol la puede quemar

Se acerca una nueva primavera y a muchos aficionados a la jardinería les ocurre lo mismo: por mucho que lo intenten, sus plantas no resisten los efectos del sol y se queman en cuestión de días. Pero existe una especie que se ha ganado fama de todoterreno por lo agradecida y fácil de cuidar que resulta.
La divulgadora de jardinería Natalia Sáez, conocida en TikTok como @enabrilhojasmil, la recomienda como solución ideal para quienes sienten que nada les sobrevive en el jardín o la terraza. Se trata de la dipladenia, una trepadora de hoja perenne, con flores en distintos colores y que apenas exige cuidados.
¿Conocías esta planta? Llevo meses cuidando dipladenias, tanto en Madrid como en clima de costa, y solo puedo decir cosas buenas de ella. Florece a lo loco durante 6 meses (si todo está bien) Hoja perenne (se acabó el recoger hojas en otoño) Trepadora No es dramática si te despistas con el riego Además de los tips del vídeo te recomiendo aquí: Ponla siempre en una maceta con agujeros. No queremos encharcarla por accidente. Elige un sustrato rico en nutrientes (lo va a necesitar) y aireado y drenante. Yo en las del jardín de mis padres hice una mezcla de sustrato universal que llevaba ya humus de lombriz al que añadí perlita. Al estar en exterior el sustrato se seca bastante antes que en interior pero si quieres añadir algo de corteza de pino, greda volcánica…¡puedes hacerlo! Fertilizar marzo a octubre y el resto del año también rebajando la frecuencia. Yo en Madrid la metí en los meses de invierno (dejándola delante de la ventana para que le diera el sol) y llegó a florecer incluso.
Cuáles son las ventajas de esta planta
La especie se conoce en Argentina como dipladenia, jazmín chileno o jazmín argentino. La enredadera se caracteriza por sus flores blancas y muy perfumadas que florecen en primavera y verano.
Su principal ventaja es que aguanta el calor y el sol directo, aunque en climas muy secos y cálidos conviene darle algo de semisombra durante los meses más duros del verano. Eso sí, el frío no lo tolera igual de bien, por lo que en zonas de heladas es mejor protegerla con manta térmica o meterla en casa en un lugar soleado.
Esta es la planta considerada superresistente al sol.
Una planta agradecida
Como destaca la especialista, no es una especie “dramática”: si te olvidás unos días del riego, no pasa nada. Además, al ser de hoja perenne no vas a recoger hojas en otoño y florece durante seis meses seguidos si la cuidás mínimamente.
Para que crezca fuerte y sana, conviene colocarla en una maceta con agujeros de drenaje, elegir un sustrato rico en nutrientes y aireado, y fertilizarla desde marzo hasta octubre, reduciendo la frecuencia en invierno.