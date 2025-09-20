Cuál es la planta argentina, que es considera todorreno porque ni el sol la puede quemar

Embed - ¿Conocías esta planta? Llevo meses cuidando dipladenias, tanto en Madrid como en clima de costa, y solo puedo decir cosas buenas de ella. Florece a lo loco durante 6 meses (si todo está bien) Hoja perenne (se acabó el recoger hojas en otoño) Trepadora No es dramática si te despistas con el riego Además de los tips del vídeo te recomiendo aquí: Ponla siempre en una maceta con agujeros. No queremos encharcarla por accidente. Elige un sustrato rico en nutrientes (lo va a necesitar) y aireado y drenante. Yo en las del jardín de mis padres hice una mezcla de sustrato universal que llevaba ya humus de lombriz al que añadí perlita. Al estar en exterior el sustrato se seca bastante antes que en interior pero si quieres añadir algo de corteza de pino, greda volcánica…¡puedes hacerlo! Fertilizar marzo a octubre y el resto del año también rebajando la frecuencia. Yo en Madrid la metí en los meses de invierno (dejándola delante de la ventana para que le diera el sol) y llegó a florecer incluso. Me parece tan agradecida…que he llenado el jardín de mis padres con ellas!!! Gracias @sempreflora por las dipladenias ¡misión imposible encontrar tantas cerca! ¿La conocías? ¿Quieres el paso a paso de lo que pusimos en el jardín? ¡Te leo en comentarios! #dipladenia #plantasconflores #plantasdesol #plantasdeexterior #plantasdecasa

¿Conocías esta planta? Llevo meses cuidando dipladenias, tanto en Madrid como en clima de costa, y solo puedo decir cosas buenas de ella. Florece a lo loco durante 6 meses (si todo está bien) Hoja perenne (se acabó el recoger hojas en otoño) Trepadora No es dramática si te despistas con el riego Además de los tips del vídeo te recomiendo aquí: Ponla siempre en una maceta con agujeros. No queremos encharcarla por accidente. Elige un sustrato rico en nutrientes (lo va a necesitar) y aireado y drenante. Yo en las del jardín de mis padres hice una mezcla de sustrato universal que llevaba ya humus de lombriz al que añadí perlita. Al estar en exterior el sustrato se seca bastante antes que en interior pero si quieres añadir algo de corteza de pino, greda volcánica…¡puedes hacerlo! Fertilizar marzo a octubre y el resto del año también rebajando la frecuencia. Yo en Madrid la metí en los meses de invierno (dejándola delante de la ventana para que le diera el sol) y llegó a florecer incluso. Me parece tan agradecida…que he llenado el jardín de mis padres con ellas!!! Gracias @sempreflora por las dipladenias ¡misión imposible encontrar tantas cerca! ¿La conocías? ¿Quieres el paso a paso de lo que pusimos en el jardín? ¡Te leo en comentarios!