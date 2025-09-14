14 de septiembre de 2025 - 10:18

La planta que no puede faltar en el jardín durante septiembre: combate plagas y llena de color

Existen una planta que además de adornar con sus flores anaranjadas, ayuda a proteger las demás especies del jardín de las plagas de estación.

Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

Por Lucas Vasquez

La floración en primavera llena de color cada espacio del jardín, pero al mismo tiempo las plagas afectan a distintas especies. Por eso, hay una planta que destaca por su belleza, colorido y además tiene un potencial efecto frente a los insectos que vienen a dañar las plantas.

Su presencia en el hogar aporta una doble ventaja que combina lo estético con lo funcional. Alegra la vista con sus pétalos naranjas, su aroma y sus propiedades naturales. Además, es normalmente utilizada en huertas familiares porque convive bien con diferentes cultivos y fortalece la salud de las plantas que la rodean.

caléndula
Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

La caléndula una flor que protege y embellece el jardín al mismo tiempo

La caléndula es una de las flores más valoradas en épocas de la primavera por la intensidad de su color anaranjado y su crecimiento sencillo.

  • Pero no solo aporta beneficios por su aspecto atractivo, sino que tiene un efecto repelente contra insectos como pulgones, moscas blancas y nematodos.
  • De hecho, es habitual verla como compañera de tomates, pimientos o lechugas en huertas urbanas y rurales.
  • Es de fácil adaptación a diferentes tipos de suelo y solo necesita un buen nivel de sol directo. Crece con rapidez, cubre espacios en poco tiempo y ayuda a mantener la biodiversidad del jardín.
  • Al mismo tiempo, atrae a los insectos necesarios (abejas y mariposas) como polinizadores beneficiosos, fundamentales para el equilibrio del ecosistema.
  • Según el sitio especializado Royal Horticultural Society, la caléndula es una “ planta trampa” entre las especies porque concentra en sus flores a ciertos insectos, evitando que afecten a los cultivos principales.
  • Esa característica principal la convierte en un recurso natural para quienes buscan reducir el uso de pesticidas y apostar por un jardín más saludable y sostenible.
caléndula
Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

Cómo se cuida y qué beneficios aporta en ese proceso

Además de sus cualidades protectoras de otras especies, la caléndula es resistente y poco exigente.

  • Solo necesita un riego simple y moderado. Además no sufre de grandes problemas por enfermedades si se mantiene en condiciones de luz adecuadas.
  • Sus flores, además, se pueden recolectar para usos tradicionales como infusiones o preparados tópicos gracias a sus propiedades calmantes.
  • Días antes de la primavera es ideal sembrarla directamente en el suelo o en macetas amplias. Sus semillas germinan en pocos días y rápidamente se convierten en plantas fértiles y vistosas.
  • Aunque un dato importante es que los expertos en jardinería aconsejan retirar las flores marchitas atacadas por los rayos UV. Eso estimula a las nuevas floraciones y mantiene el aspecto colorido durante toda la estación.
caléndula
Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.

La caléndula es mucho más que una planta ornamental. Repele plagas, atrae polinizadores y embellece espacios en jardines, interiores y hasta en balcones. Eso la vuelve indispensable en cualquier jardín primaveral. Solo necesita mínimos cuidados y su gran resistencia en primavera la convierte en una opción práctica y natural para tener un espacio lleno de color y vida.

