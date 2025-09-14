La planta que no puede faltar en el jardín durante septiembre: combate plagas y llena de color

La floración en primavera llena de color cada espacio del jardín, pero al mismo tiempo las plagas afectan a distintas especies. Por eso, hay una planta que destaca por su belleza, colorido y además tiene un potencial efecto frente a los insectos que vienen a dañar las plantas.
Su presencia en el hogar aporta una doble ventaja que combina lo estético con lo funcional. Alegra la vista con sus pétalos naranjas, su aroma y sus propiedades naturales. Además, es normalmente utilizada en huertas familiares porque convive bien con diferentes cultivos y fortalece la salud de las plantas que la rodean.
caléndula
Sus pétalos color naranja la destacan entre las especies del jardín, interiores o balcón. Ideal para sembrarla en estos días.
WEB
La caléndula una flor que protege y embellece el jardín al mismo tiempo
La caléndula es una de las flores más valoradas en épocas de la primavera por la intensidad de su color anaranjado y su crecimiento sencillo.
Cómo se cuida y qué beneficios aporta en ese proceso
Además de sus cualidades protectoras de otras especies, la caléndula es resistente y poco exigente.
- Solo necesita un riego simple y moderado. Además no sufre de grandes problemas por enfermedades si se mantiene en condiciones de luz adecuadas.
- Sus flores, además, se pueden recolectar para usos tradicionales como infusiones o preparados tópicos gracias a sus propiedades calmantes.
- Días antes de la primavera es ideal sembrarla directamente en el suelo o en macetas amplias. Sus semillas germinan en pocos días y rápidamente se convierten en plantas fértiles y vistosas.
- Aunque un dato importante es que los expertos en jardinería aconsejan retirar las flores marchitas atacadas por los rayos UV. Eso estimula a las nuevas floraciones y mantiene el aspecto colorido durante toda la estación.
La caléndula es mucho más que una planta ornamental. Repele plagas, atrae polinizadores y embellece espacios en jardines, interiores y hasta en balcones. Eso la vuelve indispensable en cualquier jardín primaveral. Solo necesita mínimos cuidados y su gran resistencia en primavera la convierte en una opción práctica y natural para tener un espacio lleno de color y vida.