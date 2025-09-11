Fin al misterio: para qué sirve pintar los troncos del árbol de color blanco y en qué época hacerlo

Al caminar por plazas o barrios algunas personas se preguntan sobre por qué los troncos de algunos árboles están pintados de blanco . A simple vista puede parecer solo una cuestión estética , pero en realidad se trata de una práctica agrícola con efectos saludables para la salud del árbol .

La costumbre de teñir los troncos de ese color es más antigua de lo que parece y tiene una finalidad que combina prevención y cuidado . Esta técnica es utilizada por jardineros y especialistas que buscan proteger a las especies de factores que a menudo pasan desapercibidos, pero que pueden dañarlas de forma silenciosa.

Pintar los árboles de blanco es una práctica ideal ante la llegada de la primavera porque ayuda a algunas especies a desarrollarse mejor.

Por eso, es ideal que la pintura se aplique días antes del inicio de la primavera . Porque es cuando se prepara el árbol para su brotación y está más vulnerable a los ataques de plagas. Ese tinte no es peligroso para las especies y funciona como una medida de anticipación que ayuda a que la planta se desarrolle en mejores condiciones.

Sólo 4 árboles pueden obtener un beneficio frente a plagas y enfermedades de la época. En zonas urbanas , los pinos , eucaliptos , álamos y sauces pueden tener un efecto positivo. Aunque también, en zonas rurales los árboles frutales como cerezos , manzanos , perales , duraznos y ciruelos son más fáciles de cuidar.

El procedimiento es simple y con 3 ingredientes

La mezcla de cal se diluye en agua y sulfato de cobre hasta lograr una consistencia que pueda adherirse bien a la corteza sin ser demasiado espesa .

se diluye en y hasta lograr una que pueda adherirse bien a la corteza sin ser demasiado . Luego, con una brocha , se cubre el tronco desde la base hasta aproximadamente un metro de altura , prestando atención a cubrir todas las grietas o zonas expuestas .

, se cubre el tronco desde la hasta aproximadamente , prestando atención a cubrir todas las o . Sin embargo, algunas personas usan pintura plástica o sintética para sellar la corteza pero en realidad están cometiendo un grave error porque impiden la correcta transpiración del árbol.

La mezcla de cal con agua permite que la superficie respire al mismo tiempo que protege. A eso, se le suma sulfato de cobre en bajas dosis para reforzar la acción contra hongos y bacterias.

Además del blanqueo, se recomienda acompañar esta práctica con otras medidas de cuidado, como el control del riego, la poda en el momento adecuado y la eliminación de ramas dañadas. De esta forma, el blanqueo se convierte en una estrategia más dentro de un plan integral de sanidad y prevención que mantiene a los árboles fuertes y productivos.

Pintar de blanco los troncos de los árboles es una práctica sencilla pero ideal para anticiparse a los daños de la época. Protege la corteza de los rayos solares, previene plagas y ayuda a reducir la presencia de hongos. Por eso, deberás anticiparte a la primavera.