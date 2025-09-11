11 de septiembre de 2025 - 19:05

Fin al misterio: para qué sirve pintar los troncos del árbol de color blanco y en qué época hacerlo

Ver árboles que tengan su tronco pintado de blanco genera curiosidad. Pero no todos pueden teñirse de ese color y tiene una explicación simple.

Pintar los árboles de blanco es una práctica ideal ante la llegada de la primavera porque ayuda a algunas especies a desarrollarse mejor.

Pintar los árboles de blanco es una práctica ideal ante la llegada de la primavera porque ayuda a algunas especies a desarrollarse mejor.

Al caminar por plazas o barrios algunas personas se preguntan sobre por qué los troncos de algunos árboles están pintados de blanco. A simple vista puede parecer solo una cuestión estética, pero en realidad se trata de una práctica agrícola con efectos saludables para la salud del árbol.

La costumbre de teñir los troncos de ese color es más antigua de lo que parece y tiene una finalidad que combina prevención y cuidado. Esta técnica es utilizada por jardineros y especialistas que buscan proteger a las especies de factores que a menudo pasan desapercibidos, pero que pueden dañarlas de forma silenciosa.

Pintar los árboles de blanco es una práctica ideal ante la llegada de la primavera porque ayuda a algunas especies a desarrollarse mejor.

Pintar los árboles de blanco es una práctica ideal ante la llegada de la primavera porque ayuda a algunas especies a desarrollarse mejor.

Por qué se pintan los troncos de blanco y cómo beneficia a los árboles

  • El color blanco que se aplica en los troncos no es pintura común, sino una mezcla que suele incluir cal hidratada, agua y sulfato de cobre.
  • La mezcla intenta proteger al árbol ante varios riesgos y uno de los principales es el sol intenso, ya que el color claro refleja la radiación y evita que la corteza se agriete o sufra daños por cambios bruscos de temperatura.
  • Además otro factor importante es que los protege contra plagas e insectos. Por eso, la cal actúa como capa, lo que reduce la posibilidad de acercamiento de distintos insectos intentando que no trepen por el tronco y se estacionen en sus hojas o frutos.

Por eso, es ideal que la pintura se aplique días antes del inicio de la primavera. Porque es cuando se prepara el árbol para su brotación y está más vulnerable a los ataques de plagas. Ese tinte no es peligroso para las especies y funciona como una medida de anticipación que ayuda a que la planta se desarrolle en mejores condiciones.

Pintar los árboles de blanco es una práctica ideal ante la llegada de la primavera porque ayuda a algunas especies a desarrollarse mejor.

Pintar los árboles de blanco es una práctica ideal ante la llegada de la primavera porque ayuda a algunas especies a desarrollarse mejor.

Qué árboles se benefician y cómo se aplica la pintura

Sólo 4 árboles pueden obtener un beneficio frente a plagas y enfermedades de la época. En zonas urbanas, los pinos, eucaliptos, álamos y sauces pueden tener un efecto positivo. Aunque también, en zonas rurales los árboles frutales como cerezos, manzanos, perales, duraznos y ciruelos son más fáciles de cuidar.

El procedimiento es simple y con 3 ingredientes

  • La mezcla de cal se diluye en agua y sulfato de cobre hasta lograr una consistencia que pueda adherirse bien a la corteza sin ser demasiado espesa.
  • Luego, con una brocha, se cubre el tronco desde la base hasta aproximadamente un metro de altura, prestando atención a cubrir todas las grietas o zonas expuestas.
  • Sin embargo, algunas personas usan pintura plástica o sintética para sellar la corteza pero en realidad están cometiendo un grave error porque impiden la correcta transpiración del árbol.

La mezcla de cal con agua permite que la superficie respire al mismo tiempo que protege. A eso, se le suma sulfato de cobre en bajas dosis para reforzar la acción contra hongos y bacterias.

Además del blanqueo, se recomienda acompañar esta práctica con otras medidas de cuidado, como el control del riego, la poda en el momento adecuado y la eliminación de ramas dañadas. De esta forma, el blanqueo se convierte en una estrategia más dentro de un plan integral de sanidad y prevención que mantiene a los árboles fuertes y productivos.

Pintar los árboles de blanco es una práctica ideal ante la llegada de la primavera porque ayuda a algunas especies a desarrollarse mejor.

Pintar los árboles de blanco es una práctica ideal ante la llegada de la primavera porque ayuda a algunas especies a desarrollarse mejor.

Pintar de blanco los troncos de los árboles es una práctica sencilla pero ideal para anticiparse a los daños de la época. Protege la corteza de los rayos solares, previene plagas y ayuda a reducir la presencia de hongos. Por eso, deberás anticiparte a la primavera.

