Todos lo quieren en su jardín: da sombra todo el día, no ensucia y resiste a la sequía

10 de septiembre de 2025 - 12:11

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Tener un jardín bonito y cuidado requiere elegir las plantas correctas, y la jardinería moderna valora especies que combinen estética, practicidad y resistencia. Entre ellas, el Ficus benjamina se destaca por ofrecer sombra constante, baja caída de hojas y resistencia a la sequía, convirtiéndose en el favorito de quienes buscan un espacio verde sin complicaciones.

Su follaje denso y perenne garantiza protección solar durante todo el día, mientras que sus hojas pequeñas y resistentes evitan ensuciar demasiado el terreno. Esto lo hace ideal tanto para jardines urbanos como para patios amplios, donde la combinación de belleza y bajo mantenimiento es clave.

image

Por qué elegir el Ficus benjamina

El Ficus benjamina es conocido por su adaptabilidad. Su sistema radicular profundo le permite sobrevivir largos períodos sin riego, algo fundamental para jardines con limitaciones de agua. Además, sus hojas caen en menor cantidad y se descomponen rápidamente, aportando nutrientes naturales al suelo y reduciendo la necesidad de fertilizantes químicos.

Este árbol también ayuda a mejorar el microclima del jardín, protegiendo otras plantas de la exposición directa al sol y favoreciendo un ambiente más húmedo y saludable alrededor de su base.

Cuidados esenciales

Aunque es resistente, los expertos en jardinería recomiendan algunas prácticas simples: podar ramas secas o dañadas una o dos veces al año y aplicar compost alrededor de la base para mejorar la fertilidad del suelo. Durante los primeros años, un riego moderado ayuda a que el sistema radicular se establezca correctamente, asegurando un crecimiento robusto y prolongado.

El Ficus benjamina también actúa como refugio para aves y pequeños insectos beneficiosos, incrementando la biodiversidad del jardín y creando un ecosistema más equilibrado.

image
Foto: Gemini

Foto: Gemini

Beneficios para el espacio verde

Además de su sombra y bajo mantenimiento, el Ficus benjamina es estéticamente versátil: se puede cultivar en macetas grandes, en jardineras o directamente en el suelo. Su crecimiento controlado y su follaje ornamental lo convierten en la opción preferida de quienes buscan un jardín atractivo, saludable y fácil de mantener durante todo el año.

En definitiva, el Ficus benjamina combina belleza, practicidad y resistencia, asegurando un jardín lleno de vida, sombra y tranquilidad, sin ensuciar ni exigir cuidados extremos.

