Adiós a los pesticidas: 4 plantas de rápido crecimiento que alejan plagas del jardín

Comienza la temporada de climas cálidos y tener el jardín verde y lleno de plantas es un beneficio, pero al mismo tiempo aparecen plagas que pueden convertirse en un problema difícil de controlar . Sin embargo, hay 4 especies naturales y sencillas que actúan como barrera contra insectos .

No son solo hierbas aromáticas . Estas especies se desarrollan con rapidez y liberan compuestos que resultan molestos para los insectos y funcionan como defensa . Al mismo tiempo, aportan un espacio verde más saludable para las flores y hortalizas .

Estas 4 especies comestibles ayudan a reducir algunas plagas incómodas que se acercan al jardín en climas cálidos . Para el portal especializado Royal Horticultural Society , sus compuestos naturales actúan como repelentes y son doblemente valiosas, tanto en la cocina como en la protección de otras especies del jardín.

Estas 4 plantas solo necesitan riego moderado y buena exposición al sol, por lo que su mantenimiento no representa un desafío.

Esta especie, además de ser comestible , es conocida por su aroma intenso que resulta poco tolerable para los mosquitos y moscas blancas . Para una rápida efectividad , puede colocarse cerca de los tomates para repeler insectos que suelen atacarlos.

El romero, por su parte, se destaca por expulsar aceites esenciales que mantienen alejados pulgones y mariposas nocturnas .

Menta

La menta es una especie que, gracias a su olor penetrante dificulta la presencia de hormigas y pulgas. Entre las especies, es quien crece más rápido, y eso hace que cubra el suelo y evite que los insectos se acerquen fácilmente.

Lavanda

Por último, la lavanda aporta un color único con sus flores violetas pero su factor principal es que espanta polillas y mosquitos por la fragancia de sus aceites.

4 plantas plagas Estas 4 plantas solo necesitan riego moderado y buena exposición al sol, por lo que su mantenimiento no representa un desafío. WEB

Algunos consejos para aprovechar al máximo estas plantas en el hogar

Para que estas cuatro plantas cumplan una rápida función es importante ubicarlas en puntos estratégicos del jardín.

En una huerta , al colocar albahaca alrededor de hortalizas sensibles como tomates y pimientos permite reducir el ataque de insectos.

, al colocar alrededor de sensibles como y permite reducir el ataque de insectos. En cambios de estación, el romero es ideal para macetas cercanas a flores ornamentales , ya que refuerza su protección.

es ideal para cercanas a , ya que refuerza su protección. La menta , puede plantarse con facilidad y conviene tenerla en macetas para controlar su crecimiento y así aprovechar su efecto repelente sin que invada el espacio.

, puede plantarse con facilidad y conviene tenerla en para controlar su y así aprovechar su sin que invada el espacio. La lavanda, además de alejar plagas, atrae insectos saludables como abejas y mariposas, lo que mejora el equilibrio natural del entorno.

Además, otra estrategia simple es combinar estas especies en distintos sectores del jardín para aumentar su eficacia, ya que la variedad de aromas y compuestos que liberen, más difícil resultará para los insectos instalarse.

El uso de albahaca, romero, menta y lavanda como repelentes naturales contra plagas demuestra que un jardín puede mantenerse saludable sin necesidad de pesticidas agresivos. Estas plantas crecen rápido y además de proteger, también aportan color y aroma.