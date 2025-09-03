Una vieja costumbre: qué le aporta el romero al pelo y cómo combinarlo

En generaciones pasadas, el romero fue una hierba que traía suerte y fortaleza, e incluso algunas personas colocaban algunas ramas en el pelo para atraer buena energía. Sin embargo, esas ideas quedaron atrás y los especialistas encontraron que el romero posee compuestos activos que impactan en la salud capilar al mojarlo.
Hoy en día la infusión y los aceites de romero se utilizan como tratamientos caseros para mejorar la apariencia del pelo. Por eso, algunos científicos investigan su uso, ya que el romero puede tener un rol positivo en la estimulación del cabello y en la reducción de la caída.
Estas simples opciones caseras son una tendencia por su fácil acceso, integrándolas en la rutina de cuidado personal sin necesidad de productos químicos agresivos.
romero para el pelo
Ponerse romero en el pelo es un recurso complementario que ayuda a la fibra capilar e incluso puede combinarse con otros ingredientes.
WEB
Cómo puede combinarse el romero para una mejor evolución en el pelo
Para la dermatóloga Jessica Wu, el romero puede potenciar sus beneficios cuando se combina con otros ingredientes naturales.
- Al mezclarlo con aceite de coco o de oliva hidrata profundamente el cuero cabelludo y reduce la resequedad.
- También podés añadir unas hojas frescas de romero a una infusión de manzanilla para obtener un enjuague que calma la irritación y aporta luminosidad al pelo claro.
- Aunque en menor medida, podés mezclarlo con aloe vera, ya que mejora la suavidad y la elasticidad capilar.
- El romero tiene propiedades que pueden estimular el crecimiento capilar y mejorar la salud del cuero cabelludo, aunque los resultados varían según cada persona.
Por eso, los especialistas afirman que no es una solución milagrosa, pero sí puede ser un apoyo dentro de un cuidado integral. Lo recomendable es que seas constante y mantengas hábitos saludables como una buena alimentación, ya que el cabello refleja en gran medida el estado general del organismo.