Qué es el smellmaxxing: la nueva moda adolescente relacionada con el olor corporal

Las fragancias son ahora también un lujo deseado por los jóvenes, que persiguen rutinas olfativas sofisticadas y una nueva obsesión por oler delicioso.

La palabra "smellmaxxing" proviene del inglés y significa maximizar los aromas. Tomado de las comunidades en línea obsesionadas con las últimas tendencias, el impacto del olor corporal es para muchos jóvenes un asunto importante. Además el objetivo de esta moda es crear una firma olfativa única, controlada, memorable y hasta estratégica.

En redes como TikTok, "smellmaxxing" en el buscador da como resultado a jóvenes que publican sus rutinas de perfumes, sus “layerings” o superposiciones de fragancias y tips para llamar la atención en los pasillos de la universidad.

Fragancias favoritas, consejos de aplicación y reacciones al probar nuevos productos dan cuenta de esta pirámide olfativa que se suma, por ejemplo, a las de rutinas de maquillaje o de cuidado de la piel. Las marcas ven entonces los beneficios de la moda a cargo de influencers, que revuelan el mercado con sus recomendaciones.

Los perfumes, los más buscados por los adolescentes Según un estudio del banco de inversiones estadounidense Piper Sandler, el gasto en perfumes entre los adolescentes ha aumentado un 22% en Estados Unidos. En un mundo repleto de imágenes, el olfato se convierte en una forma distinta de presentarse en persona. Además, el olor actúa como un ancla emocional que vincula emociones y sensaciones memorables.

Smellmaxxing revela entonces una nueva forma de construirse durante la adolescencia, en la encrucijada del autocuidado, la imagen social y el consumo emocional. El aroma personal y único se vuelve entonces una fuente de deseo.

