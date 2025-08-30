30 de agosto de 2025 - 17:05

Qué es el smellmaxxing: la nueva moda adolescente relacionada con el olor corporal

Las fragancias son ahora también un lujo deseado por los jóvenes, que persiguen rutinas olfativas sofisticadas y una nueva obsesión por oler delicioso.

adolescente- olores- olor
Perfumes para enamorar en frío
Perfumes para enamorar en frío

Foto:

Por Redacción Estilo

La palabra "smellmaxxing" proviene del inglés y significa maximizar los aromas. Tomado de las comunidades en línea obsesionadas con las últimas tendencias, el impacto del olor corporal es para muchos jóvenes un asunto importante. Además el objetivo de esta moda es crear una firma olfativa única, controlada, memorable y hasta estratégica.

Leé además

La piel de gallina es un simple cambio en la textura pero a veces es imposible controlar esa sensación por distintos motivos emocionales.

No es una simple reacción: por qué aparece la piel de gallina, según especialistas

Por Redacción
que significa usar siempre el mismo perfume, segun la psicologia, y que dice sobre vos

Qué significa usar siempre el mismo perfume, según la psicología, y qué dice sobre vos

Por Redacción

En redes como TikTok, "smellmaxxing" en el buscador da como resultado a jóvenes que publican sus rutinas de perfumes, sus “layerings” o superposiciones de fragancias y tips para llamar la atención en los pasillos de la universidad.

perfumes arabes
Fragancias orientales: llegaron para quedarse

Fragancias orientales: llegaron para quedarse

Fragancias favoritas, consejos de aplicación y reacciones al probar nuevos productos dan cuenta de esta pirámide olfativa que se suma, por ejemplo, a las de rutinas de maquillaje o de cuidado de la piel. Las marcas ven entonces los beneficios de la moda a cargo de influencers, que revuelan el mercado con sus recomendaciones.

Los perfumes, los más buscados por los adolescentes

Según un estudio del banco de inversiones estadounidense Piper Sandler, el gasto en perfumes entre los adolescentes ha aumentado un 22% en Estados Unidos. En un mundo repleto de imágenes, el olfato se convierte en una forma distinta de presentarse en persona. Además, el olor actúa como un ancla emocional que vincula emociones y sensaciones memorables.

Smellmaxxing revela entonces una nueva forma de construirse durante la adolescencia, en la encrucijada del autocuidado, la imagen social y el consumo emocional. El aroma personal y único se vuelve entonces una fuente de deseo.

Perfume
No importa el perfume que quieras, este truco hará que dure más.

No importa el perfume que quieras, este truco hará que dure más.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un regreso esperado: Los jeans cigarette de los 80 vuelven a ser tendencia.

Un regreso esperado: los jeans cigarette de los '80 vuelven a ser tendencia

Por Redacción Estilo
no mas tintura para el cabello: la nueva tendencia que cubre las canas y te hace lucir anos mas joven

No más tintura para el cabello: la nueva tendencia que cubre las canas y te hace lucir años más joven

Por Redacción Estilo