No es una simple reacción: por qué aparece la piel de gallina, según especialistas

La piel de gallina aparece en momentos inesperados y muchas veces sin que lo notemos de inmediato. Puede surgir con frío intenso, durante un sobresalto o incluso hasta escuchar una canción que emociona. Lejos de ser algo aleatorio, esta reacción es el resultado de un proceso automático en el cuerpo humano.
Aunque hoy lo veamos como algo curioso o molesto, en nuestros antepasados cumplía una función de defensa. Este fenómeno tiene una explicación en la fisiología y en la evolución. Por eso, la ciencia descubrió que se trata de un reflejo ligado al sistema nervioso. Entender por qué ocurre permite conocer mejor la manera en que el organismo responde a estímulos externos.
piel de gallina
La piel de gallina es un simple cambio en la textura pero a veces es imposible controlar esa sensación por distintos motivos emocionales.
Tiene una explicación evolutiva además de la emocional
En los ancestros humanos servía como defensa tanto contra el frío como frente a situaciones de peligro. Al erizarse el vello el cuerpo buscaba dar la impresión de mayor tamaño para intimidar a un posible agresor. En la actualidad esta función ya no tiene un rol práctico pero permanece como respuesta heredada.
Los científicos de Harvard Medical School, consideran que en el ámbito emocional la piel de gallina se vincula con experiencias intensas. Un concierto, una película o una escena que conmueve pueden activar la misma reacción que antes se utilizaba para sobrevivir.
Por eso, la neurociencia estudia este fenómeno porque revela cómo los estímulos externos y las emociones profundas influyen en el sistema nervioso de maneras similares a las que lo hacía una amenaza física.
Investigaciones recientes también analizan la relación entre la piel de gallina y el disfrute estético. Se observó que algunas personas son más propensas a sentirla cuando se enfrentan a experiencias artísticas. La reacción no es únicamente un reflejo fisiológico, sino que también tiene un componente ligado a la sensibilidad y al procesamiento emocional.
piel de gallina
