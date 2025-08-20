20 de agosto de 2025 - 20:40

No es una simple reacción: por qué aparece la piel de gallina, según especialistas

La piel de gallina provoca en el cuerpo algo insignificante pero tiene detrás un mecanismo biológico muy preciso. Puede venir del frío y hasta de las emociones.

La piel de gallina es un simple cambio en la textura pero a veces es imposible controlar esa sensación por distintos motivos emocionales.

La piel de gallina es un simple cambio en la textura pero a veces es imposible controlar esa sensación por distintos motivos emocionales.

La piel de gallina aparece en momentos inesperados y muchas veces sin que lo notemos de inmediato. Puede surgir con frío intenso, durante un sobresalto o incluso hasta escuchar una canción que emociona. Lejos de ser algo aleatorio, esta reacción es el resultado de un proceso automático en el cuerpo humano.

Aunque hoy lo veamos como algo curioso o molesto, en nuestros antepasados cumplía una función de defensa. Este fenómeno tiene una explicación en la fisiología y en la evolución. Por eso, la ciencia descubrió que se trata de un reflejo ligado al sistema nervioso. Entender por qué ocurre permite conocer mejor la manera en que el organismo responde a estímulos externos.

La piel de gallina es un simple cambio en la textura pero a veces es imposible controlar esa sensación por distintos motivos emocionales.

La piel de gallina es un simple cambio en la textura pero a veces es imposible controlar esa sensación por distintos motivos emocionales.

Qué pasa en el cuerpo cuando aparece la piel de gallina

  • La piel de gallina ocurre por la contracción de pequeños músculos llamados piloerectores que se encuentran en la base de cada folículo piloso. Cuando estos músculos se tensan los vellos se levantan y la piel adquiere ese aspecto característico.
  • Esa reacción se activa a través del sistema nervioso simpático, que se encarga de regular respuestas automáticas frente a diferentes estímulos.
  • El frío es uno de los factores más comunes que provocan este efecto. Al erizarse el vello el cuerpo intenta crear una capa de aire que conserve el calor.
  • En animales con más pelo como los gatos o los erizos sí resulta útil para mantener la temperatura o para parecer más grandes frente a un depredador.
  • Por otro lado, las emociones intensas también son un disparador. Sentimientos como el miedo, la sorpresa o la admiración pueden estimular al sistema nervioso y producir la contracción de los músculos piloerectores.
La piel de gallina es un simple cambio en la textura pero a veces es imposible controlar esa sensación por distintos motivos emocionales.

La piel de gallina es un simple cambio en la textura pero a veces es imposible controlar esa sensación por distintos motivos emocionales.

Tiene una explicación evolutiva además de la emocional

En los ancestros humanos servía como defensa tanto contra el frío como frente a situaciones de peligro. Al erizarse el vello el cuerpo buscaba dar la impresión de mayor tamaño para intimidar a un posible agresor. En la actualidad esta función ya no tiene un rol práctico pero permanece como respuesta heredada.

Los científicos de Harvard Medical School, consideran que en el ámbito emocional la piel de gallina se vincula con experiencias intensas. Un concierto, una película o una escena que conmueve pueden activar la misma reacción que antes se utilizaba para sobrevivir.

Por eso, la neurociencia estudia este fenómeno porque revela cómo los estímulos externos y las emociones profundas influyen en el sistema nervioso de maneras similares a las que lo hacía una amenaza física.

Investigaciones recientes también analizan la relación entre la piel de gallina y el disfrute estético. Se observó que algunas personas son más propensas a sentirla cuando se enfrentan a experiencias artísticas. La reacción no es únicamente un reflejo fisiológico, sino que también tiene un componente ligado a la sensibilidad y al procesamiento emocional.

La piel de gallina es un simple cambio en la textura pero a veces es imposible controlar esa sensación por distintos motivos emocionales.

La piel de gallina es un simple cambio en la textura pero a veces es imposible controlar esa sensación por distintos motivos emocionales.

