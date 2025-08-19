19 de agosto de 2025 - 20:10

Tomar agua con limón en ayunas: para qué sirve y qué beneficios aporta, según especialistas

Una práctica sencilla gana popularidad y los especialistas explican cuáles son los verdaderos beneficios de tomar agua con limón al comenzar el día.

Foto:

WEB
Por Redacción

Tomar agua con limón en ayunas se ha vuelto un hábito común que muchas personas asocian con limpieza interna y energía matinal. Sin embargo, más allá de la tradición, la ciencia investiga cuales son los beneficios de este gesto cotidiano y que impacto puede tener en la salud cuando se convierte en una rutina.

El consumo de agua con limón al despertar no es un mito popular. Los especialistas en nutrición han estudiado sus componentes y han encontrado efectos interesantes sobre la hidratación, el sistema digestivo y la incorporación de vitamina C. Entender estas ventajas ayuda a diferenciar la evidencia de las creencias que rodean esta costumbre diaria.

Para qué sirve tomar agua con limón al iniciar el día

  • El agua con limón en ayunas se utiliza principalmente para hidratar el organismo después de varias horas de descanso.
  • Según expertos en nutrición, la combinación de agua y jugo puro de limón activa la digestión y prepara el estómago para los alimentos del día. Además, su aporte de vitamina C fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la producción de colágeno.
  • Estudios revisados por el National Institutes of Health, indican que la vitamina C no solo es esencial para la inmunidad sino que también favorece la absorción de hierro en la alimentación.
  • Por eso, incluir limón en la primera bebida del día puede mejorar la utilización de nutrientes. La acidez del cítrico además estimula la producción de jugos gástricos lo que facilita la digestión.
  • Además, otra función destacada es su acción antioxidante. Tomar agua con limón regularmente en la mañana puede colaborar en la protección de las células y en la reducción del estrés oxidativo. Aunque no reemplaza a una alimentación equilibrada, sí representa un refuerzo sencillo y accesible para la salud.

Los especialistas aclaran que este hábito no es una solución milagrosa para perder peso ni un desintoxicante absoluto. Sin embargo, su valor está en la suma de beneficios pequeños que en conjunto fortalecen la salud general. La clave para lograr incorporarlo es que lo uses como complemento de una alimentación variada y no como sustituto de otros hábitos saludables.

Qué beneficios aporta el agua con limón en la mañana

Uno de los principales beneficios de tomar agua con limón al despertar es la estimulación de la hidratación, ya que el cuerpo pierde líquidos durante la noche y esta bebida ayuda a recuperar ese balance. Además, el sabor cítrico puede motivar a beber más agua durante el día lo que mejora la función renal y el transporte de nutrientes.

  • El aporte de vitamina C es otro beneficio clave. Una cantidad adecuada de este nutriente está vinculada con menor riesgo de infecciones respiratorias y con un mejor proceso de cicatrización.
  • A nivel digestivo, la mezcla favorece el movimiento intestinal lo que ayuda a prevenir el estreñimiento. Su contenido de ácido cítrico colabora en la descomposición de los alimentos lo que facilita el aprovechamiento de los nutrientes ingeridos.
  • También este hábito contribuye a la salud de la piel. La vitamina C está directamente relacionada con la síntesis de colágeno, proteína indispensable para la firmeza y elasticidad cutánea. Por eso, incorporar agua con limón puede reflejarse a largo plazo en una piel más saludable.
Los especialistas recuerdan que la seguridad del hábito depende de la moderación. Beber agua con limón no presenta riesgos en la mayoría de los casos aunque su consumo excesivo puede afectar el esmalte dental debido a la acidez. Por eso, deberás enjuagarte la boca con agua después de ingerirlo.

