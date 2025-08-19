19 de agosto de 2025 - 12:40

Para qué sirve la parte azul de la goma de borrar: no es para las lapiceras

Aunque la creencia sostenía que se podía usar para la tinta fresca, la realidad marca otra cosa. Los detalles.

Por Andrés Aguilera

La goma bicolor, roja y azul, ha sido uno de los infaltables en la cartuchera de millones de argentinos. Se trata de un útil escolar bueno, bonito y barato que se destaca por su utilidad y sobre todo su durabilidad. En buenas manos, una goma bicolor podía durar dos años.

Cada lado tenía una función y aunque durante muchos años nos hicieron creer que la parte azul era para borrar tinta, ahora sabemos que no era para tal fin. La parte azul de la goma está destinada a borrar el lápiz de papeles gruesos, rugosos y de mayor gramaje.

Para ser sinceros, esta explicación tiene mucho más sentido ya que más de uno hizo un agujero en el cuaderno tratando de borrar algo escrito con lapicera. Esto se debe a la textura de la goma que es más dura y hasta más áspera que el otro lado.

La confusión se generó a partir del color y al dibujo que aparecía en esa parte de la goma, que parecía ser una pluma fuente. Pero este fue el segundo error. Se trata de un estilógrafo o rapidógrafo. Es decir, un instrumento de dibujo que funciona con tinta china o aceite.

¿Cómo se borra lo escrito en lapicera?

Bueno, este es otro tema. Si bien la lapicera no es indeleble, lo cierto es que resulta un tanto difícil eliminar su rastro en lo escrito. A no ser que los agujeros no sean un problema. Existen correctores líquidos, y en cinta, que permiten borrar la tinta, aunque se nota.

Otra es pensar bien lo que se escribe, ya que ahí quedará sin errores, pero suele pasar que por una distracción o movimiento involuntario, se generen rayones o repitamos palabras que hay que solucionar.

