No es peligroso: qué significa la descarga de electricidad al tocar la puerta del auto

Algunas personas sienten una sensación de chispazo al tocar la puerta del auto después de tocarla. Aunque puede resultar molesto y sorprendernos en plena rutina, este fenómeno es más común de lo que parece. Los expertos dicen que esa electricidad se trata de un proceso físico y que tiene que ver con la superficie del cuerpo.
Lo interesante es que no ocurre al azar. La electricidad estática se produce por un mecanismo natural que se intensifica con determinados materiales y condiciones ambientales. Comprender por qué se genera esta descarga permite prevenirla y hasta reducirla en la vida cotidiana. La ciencia estudia este efecto desde hace décadas y aporta datos concretos sobre su origen.
La sensación de descarga de electricidad al tocar la puerta del auto no es peligrosa y puede prevenirse fácilmente.
Qué causa la electricidad estática al tocar la puerta del auto
La electricidad estática se forma cuando se acumulan cargas eléctricas en nuestro cuerpo debido al roce con ciertos materiales.
Según el portal Drive, señala que los autos actúan como un conductor perfecto. Por eso, el metal permite que la diferencia de cargas entre nuestro cuerpo y la superficie se equilibre de inmediato, generando la chispa característica. Este efecto es breve e inofensivo para la salud pero puede causar incomodidad o sorpresa en el momento.