No es peligroso: qué significa la descarga de electricidad al tocar la puerta del auto

Una descarga de electricidad estética inesperada que se siente como un pequeño golpe al tocar siempre la puerta del auto, tiene una explicación científica.

Algunas personas sienten una sensación de chispazo al tocar la puerta del auto después de tocarla. Aunque puede resultar molesto y sorprendernos en plena rutina, este fenómeno es más común de lo que parece. Los expertos dicen que esa electricidad se trata de un proceso físico y que tiene que ver con la superficie del cuerpo.

Lo interesante es que no ocurre al azar. La electricidad estática se produce por un mecanismo natural que se intensifica con determinados materiales y condiciones ambientales. Comprender por qué se genera esta descarga permite prevenirla y hasta reducirla en la vida cotidiana. La ciencia estudia este efecto desde hace décadas y aporta datos concretos sobre su origen.

Qué causa la electricidad estática al tocar la puerta del auto La electricidad estática se forma cuando se acumulan cargas eléctricas en nuestro cuerpo debido al roce con ciertos materiales.

Al desplazarnos dentro del vehículo la fricción entre la ropa y los asientos provoca un intercambio de electrones . Esto hace que el cuerpo quede cargado y cuando se toca una superficie metálica como la puerta se libera la descarga .

El fenómeno se conoce como efecto triboeléctrico y es parte de la física básica. La intensidad de la descarga depende de la humedad del aire, de la textura de la ropa y del tipo de material del asiento.

Aunque en climas secos y fríos las chispas suelen sentirse con más fuerza porque el aire no ayuda a desaparecer la electricidad acumulada.

Según el portal Drive, señala que los autos actúan como un conductor perfecto. Por eso, el metal permite que la diferencia de cargas entre nuestro cuerpo y la superficie se equilibre de inmediato, generando la chispa característica. Este efecto es breve e inofensivo para la salud pero puede causar incomodidad o sorpresa en el momento.

Existen varias formas prácticas de disminuir la descarga de electricidad estática Una de ellas es que aumentes la humedad del ambiente ya que el aire seco favorece la acumulación de cargas.

Usá un humidificador en invierno o mantené una buena ventilación. Eso puede reducir la frecuencia de las chispas al entrar o salir del vehículo.

También elegí telas sintéticas como el poliéster, ya que generan más fricción que las fibras naturales. Además, podés optar por prendas de algodón o mezclar materiales para disminuir la acumulación de carga eléctrica.

En algunos casos, el tipo de suela del calzado puede afectar el proceso porque ciertos plásticos intensifican el efecto triboeléctrico.

Otro truco sencillo es que toques una parte metálica del auto con la llave en la mano antes de hacer contacto directo con la piel. De este modo la descarga se produce a través de un objeto y se evita la sensación de golpe.