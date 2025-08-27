27 de agosto de 2025 - 16:25

Qué significa usar siempre el mismo perfume, según la psicología, y qué dice sobre vos

El perfume que elegís cada día tiene el poder de coronar tu identidad emocional y la psicología dice mucho sobre esa elección.

una mujer poniéndose perfume
hombre poniéndose perfume
Por Redacción

Usar siempre el mismo perfume crea un auténtico “sello olfativo", es ese aroma que elegís sin pensarlo después de que te salís de bañar o antes de salir de casa y que te acompaña hace años. Para la psicología es más que una simple cuestión de gusto, elegir la misma fragancia comunica aspectos profundos de identidad, emociones y memoria.

No se trata de un acto de rutina ni de pereza estética. Es una elección cargada de significado profundo. Este gesto resume cómo querés recordarte a vos mismo y cómo deseás que te recuerden los demás. Es un puente entre lo aprendido y lo sentido, entre lo íntimo y lo compartido.

Según el sitio Best Guide Tips, un aroma consistente se vuelve una verdadera extensión de nuestra identidad: deja una huella en el ambiente y en quienes nos rodean, conformando una marca personal invisible pero poderosa.

Este fenómeno se basa en que el olfato es uno de los sentidos más ligados a la memoria, evocando fragmentos de experiencia y emociones con gran efectividad. Esto ocurre porque los recuerdos olfativos no solo sostienen nuestra historia personal, sino que también influyen en cómo los demás nos perciben. Una fragancia constante contribuye a construir una imagen reconocible y emocionalmente relevante.

hombre poniéndose perfume

2. La neurobiología del olfato: emociones sin filtro

Desde la neurociencia, el olor goza de un acceso directo al cerebro emocional. El sitio TOFÉ Perfume cita a la reconocida neurocientífica Dr. Rachel Herz, quien explica que el sistema olfativo envía señales directamente a centros como el hipocampo y la amígdala (encargados de gestionar la memoria y las emociones), sin pasar por la atenta vigilancia consciente de otras vías sensoriales.

Este vínculo explica por qué una fragancia puede generarnos calma, confianza o incluso alegría en cuestión de segundos. Asimismo, convertimos ciertas esencias en garantes de estados emocionales específicos: si siempre usás el mismo perfume durante momentos especiales o encuentros importantes, ese aroma acaba funcionando como un ancla emocional.

¿Qué dice la psicología sobre la elección del perfume?

  • Coherencia personal: elegir una fragancia permanente representa estabilidad emocional y una forma consciente de proyectar quién somos.
  • Vínculos emocionales: si tu perfume favorito te transporta a recuerdos, personas o etapas felices, probablemente lo elijas por su capacidad de reconectarte con esas sensaciones.
  • Autoregulación emocional: usar siempre la misma fragancia antes de una reunión importante o una cita puede ser un ritual de fortaleza o serenidad.
  • Comunicación no verbal: esa esencia única es un mensaje silencioso que deja tu impronta emocional y social incluso sin palabras.
