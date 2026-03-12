Marzo es el mes ideal para plantar laurel en maceta: el paso a paso para que prenda rápido

En el jardín , marzo es un mes clave para la jardinería . Las temperaturas empiezan a bajar, pero el suelo todavía conserva el calor del verano, un factor que ayuda a que muchas plantas desarrollen raíces con mayor facilidad.

Este equilibrio térmico favorece especialmente al laurel , una de las plantas aromáticas más valoradas en el jardín . En jardinería , plantar en este momento permite que el arbusto se adapte antes de que lleguen los fríos más intensos del otoño y del invierno.

Durante estas semanas, la humedad del ambiente suele ser más estable y el sol menos agresivo. En el jardín , estas condiciones reducen el estrés que sufren muchas plantas recién trasplantadas, algo muy valorado por quienes practican jardinería en macetas.

Estudios sobre fisiología vegetal y manuales de cultivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) explican que el crecimiento de las raíces depende en gran medida de la temperatura del suelo. En jardinería , cuando la tierra aún mantiene calor acumulado, las plantas pueden establecerse con mayor rapidez en el jardín o en maceta.

Si querés que esta planta prenda rápido en tu jardín , el primer paso es elegir bien la maceta. En jardinería , se recomienda un recipiente de al menos 30 centímetros de profundidad , ya que el laurel necesita espacio para que sus raíces se desarrollen.

Luego prepará un buen sustrato. Para muchas plantas, una mezcla ideal incluye tierra fértil, compost y arena o perlita, lo que mejora el drenaje en el jardín o en macetas, algo fundamental en la jardinería doméstica.

Colocá el laurel en el centro de la maceta y rellená con sustrato sin presionar demasiado. En jardinería, es importante que las plantas mantengan espacios de aire en la tierra para que las raíces respiren correctamente dentro del jardín o del recipiente.

image

Después de plantar, realizá un riego profundo. Este paso ayuda a que el sustrato se acomode y las plantas empiecen a establecer contacto con la humedad disponible en el jardín o en la maceta.

Los cuidados clave para que el laurel crezca fuerte

En jardinería, el laurel es una de las plantas más resistentes, pero igual necesita algunos cuidados básicos en el jardín para crecer bien.

La ubicación es fundamental. Estas plantas prefieren lugares con sol parcial o luz abundante, algo que en jardinería permite que el laurel mantenga hojas aromáticas y crecimiento equilibrado en el jardín.

El riego debe ser moderado. En jardinería, el exceso de agua es uno de los errores más comunes al cultivar plantas en macetas. El sustrato debe mantenerse húmedo, pero nunca encharcado dentro del jardín.

También es recomendable agregar compost una o dos veces al año. Este aporte de materia orgánica mejora el suelo y favorece el crecimiento de las plantas, una práctica habitual en la jardinería sustentable del jardín.

Si plantás el laurel en marzo y respetás estos cuidados, en pocos meses vas a tener una de las plantas aromáticas más nobles creciendo en tu jardín, lista para aportar sabor, aroma y verde intenso durante todo el año dentro del mundo de la jardinería.