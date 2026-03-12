12 de marzo de 2026 - 11:45

Busca garrapatas todo el día: el animal que muchos suman al jardín para controlar plagas

Pueden ayudar a controlar garrapatas y otras plagas del jardín, sin químicos ni riesgos ambientales.

Por Andrés Aguilera

Las gallinas sedosas pueden colaborar en el control natural de garrapatas, insectos y pequeñas plagas del jardín. Su comportamiento de forrajeo las vuelve útiles en huertas domésticas; comprender su rol ecológico, como de otras aves de corral en el jardín, permite evaluar su presencia responsable.

Control biológico y comportamiento de forrajeo

Las gallinas buscan alimento constantemente entre el césped, removiendo suelo y vegetación baja.

Ese comportamiento permite consumir larvas, pequeños insectos y otros organismos presentes en jardines domésticos.

Algunas investigaciones sobre aves de corral muestran su aporte en control biológico sostenible. Sin embargo, su eficacia depende del entorno, densidad de plagas y manejo humano responsable.

Qué plagas pueden reducir realmente

Las gallinas pueden alimentarse de garrapatas, babosas jóvenes y pequeños caracoles del jardín.

También consumen orugas, escarabajos y larvas que dañan raíces de plantas cultivadas.

Especialistas señalan que ayudan a reducir poblaciones, aunque no reemplazan estrategias integrales.

Su efecto suele ser complementario dentro de esquemas ecológicos de manejo doméstico.

Características de las gallinas sedosas

La gallina sedosa (Silkie) se distingue por plumaje suave sin estructura rígida típica. Tiene temperamento tranquilo, tolera manejo humano y se adapta a patios urbanos pequeños.

Suele escarbar menos agresivamente que razas grandes, reduciendo daños en césped y canteros. Por su docilidad, se considera apta para convivencia con familias en entornos residenciales.

Cuidados y límites de su uso en jardines

Mantenerlas requiere espacio, sombra, agua limpia y alimentación balanceada diaria. También necesitan resguardo nocturno frente a depredadores urbanos y clima adverso.

Veterinarios advierten que no deben usarse como único método contra plagas persistentes.

Su presencia puede aportar equilibrio ecológico si se maneja con criterio y supervisión.

