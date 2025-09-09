9 de septiembre de 2025 - 10:53

Si desea mantener las vinchucas alejadas de su casa, evite tener estas 3 plantas

Algunas plantas en el jardín ofrecen refugios ideales para las vinchucas. Identificar y evitar estas especies mejora la defensa contra el vector del Chagas.

Si desea mantener las vinchucas alejadas de su casa, evite tener estas 3 plantas
Por Andrés Aguilera

En Argentina, la vinchuca (Triatoma infestans) es reconocida como principal transmisor de la enfermedad de Chagas, que aún afecta a miles de personas en zonas urbanas y rurales. La eliminación de plantas cerca de las paredes de las viviendas es una medida preventiva simple y efectiva.

Leé además

agua de lentejas en remojo: por que recomiendan no tirarla y para que sirve

Agua de lentejas en remojo: por qué recomiendan no tirarla y para qué sirve

Por Daniela Leiva
la ceniza del asado no la tires mas: para que sirve y como usarla en casa

La ceniza del asado no la tires más: para qué sirve y cómo usarla en casa

Por Daniela Leiva

Ciertas plantas de follaje denso pueden convertirse en refugios ideales para este insecto, por lo que especialistas aconsejan evitarlas junto a los muros.

1. Helechos y hiedras densas

image

Los helechos ornamentales y la hiedra suelen crecer de manera compacta, cubriendo paredes con humedad y sombra.

Esa combinación genera microclimas propicios para que las vinchucas y otros insectos encuentren refugio durante el día.

Mantener estas especies pegadas a muros aumenta las posibilidades de contacto con la vivienda y complica la inspección sanitaria.

2. Girasoles y manzanilla junto a muros

image

Las plantas de tallo blando, como los girasoles o la manzanilla, acumulan restos vegetales secos alrededor de sus raíces.

Esa acumulación puede convertirse en nidos naturales para insectos como las chinches y las vinchucas.

Aunque no son tóxicas ni peligrosas por sí mismas, ubicarlas cerca de estructuras habitadas incrementa la posibilidad de plagas peridomiciliarias.

3. Dracenas y ficus en espacios reducidos

image

Las dracenas y los ficus cultivados en patios o pasillos angostos generan un follaje espeso y húmedo cuando se colocan contra muros.

Esa densidad impide el paso de luz y aire, condiciones favorables para que insectos permanezcan ocultos.

Su ubicación pegada a las paredes puede complicar la detección temprana de vinchucas, dificultando la limpieza y la prevención.

Recomendaciones de jardinería preventiva

  • Mantener al menos medio metro libre entre paredes y plantas.

  • Favorecer arbustos aireados que no generen acumulación de sombra y humedad.

  • Realizar podas frecuentes para que no existan zonas densas de follaje.

  • Sellar grietas en paredes y zócalos para impedir refugios adicionales.

  • Evitar acumulación de leña o restos orgánicos cerca de la vivienda.

La prevención contra las vinchucas comienza con prácticas sencillas de jardinería responsable.

Evitar helechos, hiedras, girasoles, manzanilla, dracenas o ficus pegados a las paredes reduce drásticamente los espacios donde estos insectos pueden esconderse.

Con medidas complementarias de limpieza y vigilancia, se protege la salud de la familia y se contribuye a la lucha contra el Chagas en Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las cáscaras de banana son de mucha ayuda a la hora de sembrar este árbol.

Este es el árbol frutal que puede crecer en tu casa si enterrás cáscaras de banana

Por Alejo Zanabria
por que mezclar vinagre con azucar es bueno para tus plantas y para que sirve

Por qué mezclar vinagre con azúcar es bueno para tus plantas y para qué sirve

Por Daniela Leiva
se insta a los jardineros a dejar un alimento para las abejas en septiembre

Se insta a los jardineros a dejar un alimento para las abejas en septiembre

Por Andrés Aguilera
10 arboles frutales que prosperan en macetas y son perfectos para jardines pequenos

10 árboles frutales que prosperan en macetas y son perfectos para jardines pequeños

Por Andrés Aguilera