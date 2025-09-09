Si desea mantener las vinchucas alejadas de su casa, evite tener estas 3 plantas

En Argentina, la vinchuca (Triatoma infestans) es reconocida como principal transmisor de la enfermedad de Chagas, que aún afecta a miles de personas en zonas urbanas y rurales. La eliminación de plantas cerca de las paredes de las viviendas es una medida preventiva simple y efectiva.
Ciertas plantas de follaje denso pueden convertirse en refugios ideales para este insecto, por lo que especialistas aconsejan evitarlas junto a los muros.
1. Helechos y hiedras densas
Los helechos ornamentales y la hiedra suelen crecer de manera compacta, cubriendo paredes con humedad y sombra.
Esa combinación genera microclimas propicios para que las vinchucas y otros insectos encuentren refugio durante el día.
Mantener estas especies pegadas a muros aumenta las posibilidades de contacto con la vivienda y complica la inspección sanitaria.
2. Girasoles y manzanilla junto a muros
Las plantas de tallo blando, como los girasoles o la manzanilla, acumulan restos vegetales secos alrededor de sus raíces.
Esa acumulación puede convertirse en nidos naturales para insectos como las chinches y las vinchucas.
Aunque no son tóxicas ni peligrosas por sí mismas, ubicarlas cerca de estructuras habitadas incrementa la posibilidad de plagas peridomiciliarias.
3. Dracenas y ficus en espacios reducidos
Las dracenas y los ficus cultivados en patios o pasillos angostos generan un follaje espeso y húmedo cuando se colocan contra muros.
Esa densidad impide el paso de luz y aire, condiciones favorables para que insectos permanezcan ocultos.
Su ubicación pegada a las paredes puede complicar la detección temprana de vinchucas, dificultando la limpieza y la prevención.
Recomendaciones de jardinería preventiva
-
Mantener al menos medio metro libre entre paredes y plantas.
-
Favorecer arbustos aireados que no generen acumulación de sombra y humedad.
-
Realizar podas frecuentes para que no existan zonas densas de follaje.
-
Sellar grietas en paredes y zócalos para impedir refugios adicionales.
-
Evitar acumulación de leña o restos orgánicos cerca de la vivienda.
La prevención contra las vinchucas comienza con prácticas sencillas de jardinería responsable.
Evitar helechos, hiedras, girasoles, manzanilla, dracenas o ficus pegados a las paredes reduce drásticamente los espacios donde estos insectos pueden esconderse.
Con medidas complementarias de limpieza y vigilancia, se protege la salud de la familia y se contribuye a la lucha contra el Chagas en Argentina.