Si desea mantener las vinchucas alejadas de su casa, evite tener estas 3 plantas

En Argentina, la vinchuca (Triatoma infestans) es reconocida como principal transmisor de la enfermedad de Chagas , que aún afecta a miles de personas en zonas urbanas y rurales. La eliminación de plantas cerca de las paredes de las viviendas es una medida preventiva simple y efectiva.

Ciertas plantas de follaje denso pueden convertirse en refugios ideales para este insecto, por lo que especialistas aconsejan evitarlas junto a los muros.

Los helechos ornamentales y la hiedra suelen crecer de manera compacta, cubriendo paredes con humedad y sombra.

Esa combinación genera microclimas propicios para que las vinchucas y otros insectos encuentren refugio durante el día.

Mantener estas especies pegadas a muros aumenta las posibilidades de contacto con la vivienda y complica la inspección sanitaria.

2. Girasoles y manzanilla junto a muros

image

Las plantas de tallo blando, como los girasoles o la manzanilla, acumulan restos vegetales secos alrededor de sus raíces.

Esa acumulación puede convertirse en nidos naturales para insectos como las chinches y las vinchucas.

Aunque no son tóxicas ni peligrosas por sí mismas, ubicarlas cerca de estructuras habitadas incrementa la posibilidad de plagas peridomiciliarias.

3. Dracenas y ficus en espacios reducidos

image

Las dracenas y los ficus cultivados en patios o pasillos angostos generan un follaje espeso y húmedo cuando se colocan contra muros.

Esa densidad impide el paso de luz y aire, condiciones favorables para que insectos permanezcan ocultos.

Su ubicación pegada a las paredes puede complicar la detección temprana de vinchucas, dificultando la limpieza y la prevención.

Recomendaciones de jardinería preventiva

Mantener al menos medio metro libre entre paredes y plantas.

Favorecer arbustos aireados que no generen acumulación de sombra y humedad.

Realizar podas frecuentes para que no existan zonas densas de follaje.

Sellar grietas en paredes y zócalos para impedir refugios adicionales.

Evitar acumulación de leña o restos orgánicos cerca de la vivienda.

La prevención contra las vinchucas comienza con prácticas sencillas de jardinería responsable.

Evitar helechos, hiedras, girasoles, manzanilla, dracenas o ficus pegados a las paredes reduce drásticamente los espacios donde estos insectos pueden esconderse.

Con medidas complementarias de limpieza y vigilancia, se protege la salud de la familia y se contribuye a la lucha contra el Chagas en Argentina.