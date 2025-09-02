2 de septiembre de 2025 - 12:24

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en noviembre, según los jardineros

Septiembre es ideal para planificar tu jardín: estas semillas pueden crecer fuertes si aplicás técnicas de jardinería hoy mismo.

Por Ignacio Alvarado

Preparar el terreno y elegir las semillas correctas

Antes de plantar, es importante preparar bien la tierra. Un sustrato suelto, rico en nutrientes y con buen drenaje garantiza que las raíces se desarrollen correctamente. Además, regar con constancia y aplicar compost ayuda a crear un ambiente óptimo para que las semillas germinen sin problemas. María López, especialista en cultivo urbano, señala que “el secreto está en la preparación del suelo y la elección de semillas adaptadas a la estación”.

image

Las semillas ideales para sembrar desde ahora son:

• Lechuga

• Espinaca

• Rúcula

• Perejil

• Acelga

• Remolacha

• Zanahoria

• Radicheta

• Apio

• Tomate

• Pimiento

• Calabaza

• Pepino

• Berenjena

• Albahaca

• Cilantro

• Eneldo

• Orégano

• Cebolla

image

Técnicas para asegurar la germinación

Para que tus plantas crezcan saludables, muchos jardineros recomiendan remojar ciertas semillas antes de plantarlas, especialmente las más duras como la zanahoria o la calabaza. Esto ayuda a activar la germinación y acelera el crecimiento. También es fundamental colocar las semillas a la profundidad correcta y mantener la tierra húmeda, pero sin encharcarla, ya que el exceso de agua puede pudrirlas.

Cuidados durante las primeras semanas

Una vez que las semillas empiezan a brotar, la atención constante marca la diferencia. Evitá la exposición directa al sol durante las primeras horas del día, especialmente para las semillas más sensibles. También podés usar fertilizantes naturales, como compost líquido o restos de verduras, para nutrir el suelo y estimular el desarrollo de raíces fuertes. La rotación de plantas y la vigilancia de plagas permiten mantener un jardín sano y sostenible.

image

Beneficios de planificar tu siembra en septiembre

Sembrar en septiembre garantiza que tus plantas estén listas para florecer y dar frutos a tiempo para noviembre. La correcta planificación y el uso de técnicas recomendadas por expertos en jardinería aseguran un jardín lleno de color, sabor y salud. Este es el momento ideal para aprovechar la temporada y transformar cualquier espacio en un oasis verde.

