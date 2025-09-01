1 de septiembre de 2025 - 11:25

Este es el electrodoméstico que consume más energía en tu cocina: equivale a prender 30 lámparas LED durante todo un día

Estos electrodomésticos lideran el consumo de electricidad en ambientes integrados y puede igualar el gasto de decenas de lámparas.

Por Andrés Aguilera

Heladera y consumo en el hogar

La heladera permanece encendida todo el tiempo y acumula consumo aun con ciclos de compresor intermitentes.

En modelos inverter eficientes, el gasto mensual puede rondar 3050 kWh, mientras que equipos antiguos superan holgadamente ese rango. Mantener temperaturas correctas y burletes en buen estado reduce la electricidad usada.

Electrodomésticos. Consume más energía en tu cocina: equivale a prender 30 lámparas LED durante todo un día

Electrodomésticos. Consume más energía en tu cocina: equivale a prender 30 lámparas LED durante todo un día

La comparación con 30 LED de 5W aclara magnitudes: encendidas 24 horas, sumarían cerca de 3,6 kWh diarios.

Esa cifra se alinea con el rango de energía que registran heladeras de mayor consumo, especialmente en climas cálidos o con aperturas frecuentes de puerta.

Cómo se calcula la equivalencia LED

El cálculo es directo: potencia (W) × horas ÷ 1000. Treinta lámparas LED de 5W durante 24 horas: 30 × 5 × 24 ÷ 1000 = 3,6 kWh.

Si las lámparas fuesen de 710W, el gasto crecería, reforzando la idea de que la heladera es el gran consumo sostenido del hogar.

Este es el electrodoméstico que consume más energía en tu cocina: equivale a prender 30 lámparas LED durante todo un día

Este es el electrodoméstico que consume más energía en tu cocina: equivale a prender 30 lámparas LED durante todo un día

Para afinar la electricidad usada por cada equipo, conviene revisar la etiqueta de eficiencia y, si está disponible, el consumo anual en kWh. Los medidores enchufables permiten comprobar el gasto real según uso y temperatura ambiente.

Seguridad eléctrica y prevención de incendios

  • Toma dedicada: enchufe directo a la pared; evitar alargadores y regletas con la heladera.
  • Instalación en buen estado: térmica y disyuntor adecuados, cableado sin sobrecalentamientos y puesta a tierra.
  • Espacio para ventilación trasera y limpieza de condensador, que mejora la energía y baja la temperatura del motor.
  • Hábitos: no introducir alimentos calientes, minimizar aperturas y configurar temperaturas recomendadas (≈4°C en heladera, −18°C en freezer).

Claves de ahorro

  • Elegir electrodomésticos de alta eficiencia (A o superior).
  • Ubicar la heladera lejos de fuentes de calor y del sol directo.
  • Revisar burletes y nivelación para un cierre perfecto.
  • Despejar rejillas y condensador para mejorar el rendimiento.
