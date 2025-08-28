28 de agosto de 2025 - 19:31

Lo atraparon en Maipú cuando que escapaba por los techos con electrodomésticos y una jaula con aves silvestres

El hecho ocurrió en Maipú. El hombre quedó detenido y las aves fueron trasladadas a Biodiversidad y Ecoparque. Se trató de un operativo en altura con escalera.

Detuvieron a un ladrón en los techos de un barrio de Maipú. Imagen ilustrativa / Orlando Pelichotti

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza fue alertada por los vecinos del barrio Amigorena, en Maipú, al observar a un hombre en los techos de una vivienda. Personal de la UEP arribó al lugar y en calle Maipú sorprendió al sujeto con bolsas en sus manos e intentó darse a la fuga.

Acto seguido el operativo policial se produjo en altura, con escalera de por medio. En el procedimiento se secuestraron diversos elementos:

  • Un televisor de 40 pulgadas
  • Electrodomésticos
  • Herramientas
  • Bebidas alcohólicas
  • Alimentos
  • Tres jaulas que contenían aves silvestres: un siete cuchillos, un teste boquense y un diuca.

En ese marco, la Oficina Fiscal dispuso las medidas de rigor, dando intervención a Policía Científica y a personal de la División Rural. Por otra parte, las aves fueron trasladadas a Biodiversidad y Ecoparque en cumplimiento de la Ley 27.441.

El detenido, D. S. de 44 años, quedó a disposición de la Justicia en la sede de Iriarte.

