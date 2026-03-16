16 de marzo de 2026 - 08:40

Chocó contra un poste, volcó y sorprendió a los policías con el resultado de la alcoholemia

Un conductor de 29 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en Maipú luego de protagonizar un siniestro vial y arrojar un alto nivel de alcohol en sangre.

Chocó contra un poste, volcó y sorprendió a los policías con el resultado de la alcoholemia

Chocó contra un poste, volcó y sorprendió a los policías con el resultado de la alcoholemia

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Un conductor de 29 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en Maipú luego de protagonizar un siniestro vial y arrojar un alto nivel de alcohol en sangre.

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El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 en el barrio Beltrán Norte, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre un accidente de tránsito en la zona. Al llegar al lugar, personal policial constató que una camioneta Ford EcoSport había impactado contra un poste y posteriormente volcado, sin la participación de otros vehículos.

Según informaron fuentes policiales, el conductor, identificado como J. E. F. Y. (29), logró salir del vehículo por sus propios medios y no presentaba lesiones.

Minutos después, personal de Accidentología Municipal le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,59 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de lo permitido por la legislación vigente.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y al traslado del conductor a la sede policial por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099. En el hecho intervino la Oficina Fiscal correspondiente a la jurisdicción.

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