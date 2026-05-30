Caso Agostina Vega: el ministro de Seguridad de Córdoba denunció que el detenido "miente y oculta información"

El avance de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba habría revelado nuevas contradicciones en la versión de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. Al respecto, el ministro de Seguridad de Córdoba , Juan Pablo Quinteros , aseguró que el imputado “en cada declaración miente más y embarra más la cancha”.

Caso Agostina Vega: allanaron la casa de Barrelier y trasladaron a tres mujeres que estaban en el lugar

El funcionario explicó que los movimientos del acusado fueron reconstruidos a partir del seguimiento de domos y cámaras de seguridad.

En medio de los rastrillajes que se llevan a cabo en un descampado de Ampliación Ferreyra , Quinteros habló con la prensa y detalló que el operativo en esa zona se dispuso por pedido del fiscal Raúl Garzón a partir de los elementos recolectados por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba.

Respecto a la presencia del sospechoso en dicho predio, el ministro señaló que " está identificado que esta persona, entre la hora de la desaparición de Agostina y la hora de su detención, habría estado en ese lugar”.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el trabajo de análisis de los registros fílmicos resultó fundamental para desestimar las distintas coartadas que presentó el detenido desde el inicio del caso. El titular de la cartera de Seguridad declaró en TN que "muchas de las cosas que declaró son absolutamente mentira”.

“Va declarando nuevamente y sigue mintiendo y ocultando información y claramente esto entorpece la causa”, denunció el funcionario.

La investigación también dio por acreditado que el imputado mintió al decir que la joven que se veía en un video ingresando a su domicilio era su propia hija, una afirmación que fue desmentida por la madre de la adolescente, quien reconoció a su hija en esas imágenes.

Embed CASO AGOSTINA: EL MINISTRO DE SEGURIDAD ASEGURÓ QUE BARRELIER MIENTE



Juan Pablo Quinteros apuntó contra el único detenido por la desaparición de Agostina Vega y afirmó que “todo gira en torno a Barrelier”. Además, confirmó que los rastrillajes continuarán durante la madrugada… pic.twitter.com/wxzBI24fea — Clarín (@clarincom) May 30, 2026

“También miente cuando dice que a la hora sale de su casa, cuando no tenemos ningún registro de que así fuera. Así le podría nombrar innumerables mentiras que ha dicho”, sentenció Quinteros, quien además aclaró que el descampado de Ampliación Ferreyra no es la única línea de investigación que mantienen activa los encargados de la pesquisa.

El vehículo que investiga la Policía

Otro de los puntos centrales del expediente se concentra en un Ford Ka negro. El funcionario provincial confirmó que el vehículo no fue entregado de manera voluntaria, sino que fue secuestrado por orden judicial cuando se determinó por los domos que Barrelier había utilizado ese rodado el pasado lunes para llegar a la zona donde actualmente se concentran los rastrillajes.

La situación del automóvil sumó un dato de relevancia para la Policía Científica debido a las condiciones en las que fue hallado por los efectivos policiales al momento de concretar la orden de la fiscalía. “A partir de esa investigación se secuestró el auto, que había sido lavado, que surge después de la investigación. Ha sido peritado y lo tiene Policía Científica”, reveló Quinteros.

Por su parte, el abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, había señalado que su cliente admitió haber manejado ese vehículo tras recibirlo en carácter de préstamo por parte de una amiga del barrio Yofre con el objetivo de trasladar herramientas de trabajo.

A pesar de los argumentos de la defensa, el ministro de Seguridad insistió en el respaldo hacia las directivas de los tribunales cordobeses y concluyó que “estamos convencidos de que las pistas que está investigando el fiscal nos van a llevar a encontrar a Agostina”.