Caso Agostina Vega: declaró el único detenido y aseguró que la niña que aparece en un video es su hija

Claudio Gabriel Barrelier, el hombre de 33 años que se encuentra detenido por la desaparición de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba , prestó declaración este jueves y aseguró que la niña que aparece en un video ingresando a su domicilio es su “hija”.

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Fuentes judiciales informaron a NA que el implicado comenzó a declarar a las 14 en el Ministerio Público Fiscal local ante el fiscal Raúl Garzón, titular de la Fiscalía de Instrucción 13 de la capital provincial.

“Sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija”, consignaron los allegados a la investigación. Sin embargo, afirmaron que “una kioskera” sostuvo que “no la atendió” a esa menor el sábado 23 de mayo, día en que Agostina fue vista por última vez.

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Con respecto a ese material audiovisual, el remisero, testigo clave en el caso, expresó: “No los vi entrar a la casa, frenamos casi dos cuadras antes, pero viéndolo así rápido sí, son ellos”.

La familia de Agostina denunció que Barrelier, quien permanece alojado en el penal de Bouwer, “mintió” en su comparecencia, al tiempo que el fiscal señaló “aún no tener certezas” sobre el paradero de la adolescente de 14 años.

En tanto, Melisa, la madre de la joven, cambió de abogado y ahora se encuentra representada legalmente por el letrado Carlos Nayi.

“La prueba que ha sido recolectada y procesada en las últimas horas ubican a Agostina en Córdoba”, precisó, a la vez que agregó: “Estuvo en ese domicilio durante aproximadamente tres horas y que luego salió”.

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La causa, caratulada como privación ilegítima de la libertad, continúa bajo secreto de sumario, por lo que los allegados a la investigación señalaron a NA: “Todavía no cargaron nada en el expediente, mañana esperaremos las novedades”.

Quién es Claudio Gabriel Barrelier

El hombre de 33 años está contratado por la Municipalidad de Córdoba y se desempeña en el área de Tránsito. Además en sus registros laborales figura como empleado de la compañía Squad Security que presta servicio al municipio cordobés.

Fuentes del caso informaron que Barrelier tiene antecedentes penales por una denuncia por violencia de género presentada en 2025. En este contexto, el único detenido por la desaparición de Agostina fue aprehendido el 6 de mayo pasado e imputado por privación ilegítima de la libertad calificada, debido a que secuestró a su pareja.

Hasta el momento, la investigación indica que la última persona que tuvo contacto con Agostina fue Barrelier.