28 de agosto de 2025 - 16:33

Una mujer falleció luego de ser embestida por un auto en Luján de Cuyo

El accidente fatal ocurrió esta tarde en la intersección de calles Juan José Paso y 1° de Mayo cuando la víctima intentaba cruzar la calle.

Una mujer falleció luego de ser embestida por un auto en Luján de Cuyo

Una mujer falleció luego de ser embestida por un auto en Luján de Cuyo

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un trágico accidente este jueves culminó con el fallecimiento de una mujer que fue embestida por un vehículo mientras cruzaba la calle en el departamento de Luján de Cuyo.

Leé además

Accidente en Luján de Cuyo.

Incidente vial en Luján de Cuyo: un colectivo embistió a un niño en bicicleta que circulaba por la ciclovía

Por Redacción Policiales
Patovicas de un salón de fiestas agredieron a un adolescente en una fiesta de 15 en Luján de Cuyo

Imputaron a dos guardias de seguridad por la brutal agresión a un adolescente en Luján de Cuyo

Por Redacción Policiales

El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 15 en la intersección de calles Juan José Paso y 1° de Mayo. Según informaron testigos que alertaron a la línea de emergencias, el suceso fue a la altura del semáforo intermitente en amarillo, cuando un automóvil Volkswagen Gol de color rojo, conducido por un hombre identificado como R.A.M., circulaba en dirección de oeste a este.

Por razones que aún se investigan, el vehículo impactó a una mujer que intentaba cruzar caminando de sur a norte por dicha calle.

Accidente en Luján
Una mujer falleció luego de ser embestida por un auto en Luján de Cuyo

Una mujer falleció luego de ser embestida por un auto en Luján de Cuyo

Tras el llamado de emergencia, personal policial y de tránsito se desplazó de inmediato al lugar para realizar las tareas de rigor. La víctima fue atendida en primera instancia por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quien lamentablemente constató el deceso en el sitio del hecho.

En tanto, al conductor del vehículo se le practicó el test de alcoholemia, arrojando resultado negativo con 0 gramos de alcohol en sangre.

El hecho es investigado por la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que ya ha comenzado con las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un joven fue agredido en una fiesta de 15 años.

Un joven fue agredido en una fiesta de 15 años: tras quedar internado, ya fue dado de alta

Por Redacción Policiales
Un conductor volcó en Acceso Sur: estaba borracho y triplicó el límite de alcohol.

Un conductor volcó en Acceso Sur: estaba borracho y triplicó el límite de alcohol

Por Redacción Policiales
Reactor de Impsa para YPF: el operativo de traslado demandó más días de lo previsto originalmente

El reactor de Impsa superó la prueba: así fue el paso por los dos puentes de la polémica

Por Redacción Economía
Se espera el resultado de la necropsia que  realiza el  Cuerpo Médico. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Investigan cómo murió un hombre detenido en Luján de Cuyo que decía que lo habían rociado con nafta

Por Redacción Policiales