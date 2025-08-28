El accidente fatal ocurrió esta tarde en la intersección de calles Juan José Paso y 1° de Mayo cuando la víctima intentaba cruzar la calle.

Una mujer falleció luego de ser embestida por un auto en Luján de Cuyo

Un trágico accidente este jueves culminó con el fallecimiento de una mujer que fue embestida por un vehículo mientras cruzaba la calle en el departamento de Luján de Cuyo.

El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 15 en la intersección de calles Juan José Paso y 1° de Mayo. Según informaron testigos que alertaron a la línea de emergencias, el suceso fue a la altura del semáforo intermitente en amarillo, cuando un automóvil Volkswagen Gol de color rojo, conducido por un hombre identificado como R.A.M., circulaba en dirección de oeste a este.

Por razones que aún se investigan, el vehículo impactó a una mujer que intentaba cruzar caminando de sur a norte por dicha calle.

Tras el llamado de emergencia, personal policial y de tránsito se desplazó de inmediato al lugar para realizar las tareas de rigor. La víctima fue atendida en primera instancia por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quien lamentablemente constató el deceso en el sitio del hecho.

En tanto, al conductor del vehículo se le practicó el test de alcoholemia, arrojando resultado negativo con 0 gramos de alcohol en sangre.