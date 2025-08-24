Ocurrió esta madrugada en la intersección de Acceso Sur y Aráoz, en Luján de Cuyo. El hombre sufrió politraumatismos leves.

Un conductor volcó en Acceso Sur: estaba borracho y triplicó el límite de alcohol.

Un hombre de 33 años volcó con su camioneta en la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo, tras manejar en estado de ebriedad.

El accidente ocurrió alrededor de las 5.15, en la intersección de Acceso Sur y Aráoz, cuando una camioneta Toyota Hilux perdió el control y volcó sobre la calzada. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 47° constató que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistieron en el lugar por politraumatismos leves, mientras que agentes de Tránsito Municipal le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol en sangre, más del triple de lo permitido por la Ley de Tránsito.

De cuánto es la multa por alcoholemia positiva en Mendoza El cuadro tarifario vigente para infractores ebrios es el siguiente: hasta 0.99 gr./L. multas que van de $1.260.000 a $ 2.520.000. Y para registros superiores a 1 gramo: $1.680.000 a 4.620.000.

En los últimos tiempos, Mendoza implementó un conjunto de reformas legislativas clave para reforzar las políticas de seguridad vial. Entre ellas, la Ley 9558 introdujo la figura de Reincidencia Agravada para conductores con niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos y extendió las inhabilitaciones hasta 365 días para reincidentes.