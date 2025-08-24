24 de agosto de 2025 - 11:33

Un conductor volcó en Acceso Sur: estaba borracho y triplicó el límite de alcohol

Ocurrió esta madrugada en la intersección de Acceso Sur y Aráoz, en Luján de Cuyo. El hombre sufrió politraumatismos leves.

Un conductor volcó en Acceso Sur: estaba borracho y triplicó el límite de alcohol.

Un conductor volcó en Acceso Sur: estaba borracho y triplicó el límite de alcohol.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 33 años volcó con su camioneta en la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo, tras manejar en estado de ebriedad.

Leé además

El dinero secuestrado en el operativo antidrogas. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Detienen a un delivery de drogas que repartía cocaína y marihuana en barrios de Guaymallén

Por Redacción Policiales
Se reactivó el incendio en Las Catitas y lo están conteniendo con cortafuegos (Gentileza, para Los Andes) 

Se reactivó el incendio en Las Catitas y lo están conteniendo con cortafuegos

Por Enrique Pfaab

El accidente ocurrió alrededor de las 5.15, en la intersección de Acceso Sur y Aráoz, cuando una camioneta Toyota Hilux perdió el control y volcó sobre la calzada. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 47° constató que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistieron en el lugar por politraumatismos leves, mientras que agentes de Tránsito Municipal le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol en sangre, más del triple de lo permitido por la Ley de Tránsito.

De cuánto es la multa por alcoholemia positiva en Mendoza

El cuadro tarifario vigente para infractores ebrios es el siguiente: hasta 0.99 gr./L. multas que van de $1.260.000 a $ 2.520.000. Y para registros superiores a 1 gramo: $1.680.000 a 4.620.000.

En los últimos tiempos, Mendoza implementó un conjunto de reformas legislativas clave para reforzar las políticas de seguridad vial. Entre ellas, la Ley 9558 introdujo la figura de Reincidencia Agravada para conductores con niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos y extendió las inhabilitaciones hasta 365 días para reincidentes.

image

Por otra parte, la Ley 9559 agravó las penas por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras que la Ley 9587 redujo la vigencia de las licencias de conducir a cinco años para infractores graves o reincidentes.

Otro punto destacado fue la promulgación de la Ley 9592, que regula el uso de dispositivos electrónicos al volante. Esta norma prohíbe su manipulación durante la conducción, salvo en casos de tecnologías manos libres, y establece condiciones específicas para los servicios de transporte y entrega.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Conducía con más de 2 gramos de alcohol en sangre y fue detenido tras ser detectado por cámaras de seguridad

Así detuvieron a un conductor alcoholizado en el Acceso Sur: manejaba con más de 2 grs de alcohol en sangre

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes

Se incendió una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz: los daños fueron totales

Por Redacción Policiales
detuvieron a dos sospechosos en plena entradera en ciudad tras una llamada al 911

Detuvieron a dos sospechosos en plena entradera en Ciudad tras una llamada al 911

Por Redacción Policiales
Auxiliar de la Municipalidad de La Paz falsificó la firma del intendente y se quedó con 25 millones de pesos de la comuna

Fraude a la Municipalidad de La Paz: la pareja estaba "invirtiendo" el dinero en un negocio en Buenos Aires

Por Enrique Pfaab