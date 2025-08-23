23 de agosto de 2025 - 14:27

Detuvieron a dos sospechosos en plena entradera en Ciudad tras una llamada al 911

Una llamada al 911 permitió que la Policía detuviera a un menor y a un hombre con frondoso prontuario durante una entradera en Ciudad. Ambos quedaron detenidos.

Por Redacción

La detención se produjo en una vivienda de calle Luis Agote, donde los efectivos intervinieron durante una entradera y lograron reducir a los sospechosos tras ingresar a una de las habitaciones.

El procedimiento se originó gracias a la rápida reacción de una vecina que dio aviso a la línea de emergencias. Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía de Mendoza ingresaron al inmueble y atraparon a los dos individuos en plena maniobra delictiva.

Uno de los detenidos es un hombre de 33 años con un extenso prontuario judicial que incluye causas por portación ilegal de arma de fuego, robo agravado, abuso de armas, encubrimiento simple y múltiples aprehensiones en distintas dependencias policiales.

El otro involucrado es un adolescente de 16 años que también quedó bajo custodia. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción correspondiente, que ahora lleva adelante la investigación para determinar responsabilidades y avanzar con el proceso judicial.

La Policía destacó la importancia de la denuncia inmediata de la vecina, que permitió frenar el hecho delictivo en pleno desarrollo y garantizar la intervención rápida de los uniformados.

