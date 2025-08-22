El padre que le disparó a su hijo evitó la prisión perpetua: "¿Cómo lo voy a matar? No sé cómo salió el tiro"

Cristóbal Almendra, de 72 años, fue declarado culpable de homicidio culposo por la muerte de su hijo, Facundo Almendra (36), y evitó así una condena a prisión perpetua . El veredicto fue emitido por un jurado popular este viernes, tras un juicio que buscaba esclarecer el fatal incidente ocurrido en San Carlos a fines de 2023.

El jurado popular, luego de deliberar durante la tarde de este viernes, encuadró el hecho como un homicidio culposo , tal como había sido solicitado por los abogados defensores, Fernando Peñaloza y Natalia Lorenzo. Esta decisión descartó la versión de la Fiscalía sobre un asesinato , lo que significa que Cristóbal Almendra no enfrentará la posibilidad de una pena de prisión perpetua.

La jueza Laura Guajardo dictó la correspondiente sentencia de culpabilidad basada en el veredicto del jurado. Ahora, se ha dispuesto la realización de una nueva audiencia de cesura para determinar el monto exacto de la pena que le corresponderá al condenado.

Esta instancia crucial ha sido fijada para el próximo miércoles, 27 de agosto, a las 9 de la mañana . Durante esta audiencia, se definirá la cantidad de años de condena que recibirá el padre. Cabe destacar que la escala penal prevista para el delito de homicidio culposo es de 1 a 5 años de prisión .

Durante los alegatos finales por la muerte de un docente que murió en el hospital Scaravelli de Tunuyán 20 días después de que su padre le disparara con una escopeta por la espalda, el acusado dio su testimonio.

La gran duda de caso es si la causa de la muerte de la víctima fue el disparo o una bacteria intrahospitalaria que contrajo en el hospital y le produjo una infección generalizada.

El presunto agresor, Cristóbal Emiliano Almendra Blázques (72) estaba acusado por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego”, cuya víctima fue Facundo Almendra Sosa (36).

Cristóbal Almandra dijo unas palabras finales. Gentileza Poder Judicial

El debate en la modalidad de juicio por jurados comenzó el lunes, cuando la jueza técnica Laura Guajardo, dio inicio a los alegatos de apertura donde se plantearon dos hipótesis: la del jefe de la fiscalía del Valle de Uco Javier Pascua, que se inclina porque se trató de un asesinato; y la del defensor, Fernando Peñaloza, quien sostuvo que el Facundo Sosa murió como consecuencia de una infección generalizada producida por una bacteria intrahospitalaria.

Durante la semana, declararon varios testigos, entre ellos la hija de acusado que vive muy cerca de donde se produjo el disparo y los vecinos de la zona que salieron a auxiliar al hombre que tras salir a la calle quedó tendido en el piso.

Además el tribunal popular escuchó la declaración de un médico del Cuerpo Médico Forense (CMF) que realizó la necropsia de la víctima, y afirmó que murió por una neumonía asociada al respirador artificial y una herida de arma de fuego.

La hipótesis del especialista fue con final abierto a la interpretación del tribunal y podría resumirse así: si hubiera muerto tras ser baleado no habría contraído la infección intrahospitalaria; entonces la muerte por la infección fue como consecuencia de la herida: todo es un mismo hecho.

La posición del fiscal

Hoy, el fiscal Pascua, en su alegato de clausura, repasó como fue el hecho: el acusado dispara al hijo por la espalda, el herido sale a calle y se desploma. Es auxiliado por testigos y por su propia hermana. Luego llega una ambulancia y es internado en el Scaravelli.

Luego se centró en el proceso médico, el fallecimiento por una infección bactariana, un proceso causal único: lo que mató el joven fue un proceso propio de disparo: lo que mato al facundo fue el disparo del arma de fuego y luego las complicaciones que vinieron, derivadas del disparo.

Volvió a hablar de forense, quien dijo que disparo, lesión, extirpación de lesión, tratamiento de terapia, estabilización, no son elementos independientes: es todo un mismo proceso.

El fiscal Javier Pascua durante su alegato final. Gentileza Poder Judicial.

“El médico dijo: es un mismo proceso: si no se entubaba, se moría: murió por la neumonía, por la infección pero no son cuestiones independientes. Todo fue producto del disparo. Es un proceso causal desde la herida del disparo a la muerte”, dijo el fiscal.

“Si ustedes pretenden analizar y decir la causa de muerte no fue el disparo sino la infección y que son dos cosas independientes, bueno, tendrán que ir sobre la opinión del forense”, afirmó, refiriéndose al jurado.

En relación al disparo, la fiscalía sostuvo que hubo una posible discusión y el acusado provocó la violencia y reacciona, tomó la escopeta y la usó. “Él lo minimiza pero toma la escopeta cargada, no le dispara al pie, sino cuando estas de espalda”.

“No se le escapo el disparo, no fue negligencia, hay culpa, dolo: hubo intención. El sujeto quiso matar, provocó al hijo, es una persona violenta, que reacciona” alegó Pascua.

Para el fiscal se trató de un homicidio. No fue accidental, no se acreditó que hubiera una pelea previa: “Él era violento, complicado cuando no le dan la razón. Él toma el arma y dispara al hijo. Homicidio agravado por vínculo y por arma de fuego”, definió.

Posición de la defensa

El abogado Peñaloza indicó que el padre llama al hijo para hablar sobre su otra hija a la que se le había vencido el alquiler y la posterior pelea y agresión por parte del hijo. El padre entra a la habitación y toma la escopeta y dispara.

“Luego que lo operaron en el hospital Scaravelli, “salió con vida” y luego de contrajo una infección intrahospitalaria. Para el forense, la causa final de la muerte es la sepsis generalizada, eso es lo que dijo”, argumentó el abogado.

“El fiscal dijo mi cliente tuvo intención de matar, nosotros decimos que no tuvo esa intención: por el comportamiento previo: fue hablar para el problema habitacional de la hermana. No se podido acreditar la intención de matar y hemos podido acreditar que hubo un agresión previa la disparo”, indicó Peñaloza.

El defensor Fernando Peñaloza. Gentileza Poder Judicial

Para el defensor, su cliente tuvo una situación límite y se defendió con lo que tenía a su alcance, subrayándole a jurado cuatro puntos: Cristóbal almendra no quiso matar a su hijo; sólo se quiso defender; le produjo lesiones en el cuero; y la causa de muertes fue a sepsis generalizada por las bacterias que contrajo mientras estaba hospitalizado.

Cristóbal Almendra dijo unas palabras finales luego de los alegatos: “quiero decirle al jurado que nunca imaginé que me podía pasar esto. Nunca voy a decir que mi hijo era malo, era trabajador, se las rebuscaba. Yo trabaje muchos años para darles estudio a los tres hijos. En más de 60 años no me compré ni un calzoncillo”

“He cometido un error, nunca me pelee con un vecino, nadie estas propenso a esto, yo le di todo lo que tenía. No digo que soy inocente, soy culpable porque nunca quise matar a mi hijo”.

“No sé cómo sucedió. No era la primera vez que recibía una golpiza. Más de 10 años estuve sufriendo. Juro que me arrepiento cada minuto de esta vida por lo que me pase pero juro que nunca lo quise hacer. ¿Cómo voy a matar a mi hijo? No sé cómo salió el tiro”.

Disparo en San Carlos

Según la versión judicial, el 11 de diciembre del 2023 en el interior del domicilio ubicado en Tucumán N°148, de la localidad de San Carlos, el acusado, Cristóbal Emiliano Almendra Blazques, luego de tomar un arma de fuego de uso civil, tipo escopeta, marca Beretta, calibre 28, efectuó un disparo contra el cuerpo de su hijo Facundo.

El disparo fue en el tórax, región dorsal izquierda, puso en riesgo su vida al ocasionarle herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo, lo que le provocó neumotórax y una lesión en el pulmón.

Como consecuencia de ello se le debió extirpar el lóbulo superior del pulmón izquierdo, causándole una insuficiencia respiratoria que requirió su inmediata internación en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Debido al mal estado de salud la víctima contrajo una neumonía intrahospitalaria y finalmente falleció el 30 de diciembre de 2023 en Hospital Scaravelli de Tunuyán, a causa de un fallo multiorgánico por sepsis.