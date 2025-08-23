Se incendió una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz: los daños fueron totales

Un incendio se inició esta tarde en una fábrica de policarbonato ubicada en Godoy Cruz , cerca de la cancha de Godoy Cruz Antonio Tomba.

Según los primeros informes del Ministerio de Seguridad y Justicia, el siniestro fue denunciado cerca de las 15.15, señalando el lugar: un edificio que se levanta en la esquina de Monteagudo y Antonio Tomba. Un llamado al 911 infornó sobre las llamas en el local cuando no había nadie en el lugar.

Hasta ese lugar llegaron bomberos voluntarios de Godoy Cruz y también efectivos del Cuartel Central de Bomberos de Mendoza, que comenzaron a trabajar en conjunto para controlar la situación.

En tanto que personal de Tránsito de Godoy Cruz procedió a realizar un corte de en la esquina de siniestro para evitar mayores inconvenientes.

Cerca de las 16. 40 desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que el siniestro había sido controlado y los bomberos seguían en el lugar trabajando en tareas de enfriamiento.

Una de las dueñas del negocio llamado Buy, donde funciona una fábrica y depósito de placas y laminas policarbonato, además de venta de estructuras metálicas, llegó al lugar tras ser avisada de la novedad.

Según las primeras pericias los daños serían totales, pero sin riesgo de derrumbe ni afectación de las viviendas colindantes. Hasta el hasta el momento no se pudo establecer la causa del incendio, en tanto que el local comercial había cerrado sus puertas a las 13.