Intentan controlar un feroz incendio rural en Santa Rosa

El incendio comenzó esta tarde y el viento en la zona hizo que se propagara rápidamente

Incendio forestal fuera de control en Las Catitas, Santa Rosa. (Gentileza Enzo González)

Un incendio forestal, que se inició esta tarde a la vera de la ruta 153, junto al cauce del río Tunuyán, en Las Catitas, Santa Rosa, está fuera de control y todos los cuerpos de bomberos de la zona Este trabajan intensamente para tratar de evitar su avance.

Según se informó, pese intenso trabajo que estuvieron realizando hasta ahora el personal de Defensa Civil de la comuna y Bomberos de la Policía de Mendoza, delegación Catitas, el fuego continúa fuera de control.

Feroz incendio rural afecta Santa Rosa



Un incendio forestal comenzó esta tarde cerca de la ruta 153, junto al río Tunuyán en Las Catitas, Santa Rosa, y se encuentra fuera de control.

Los bomberos de la zona Este, junto con Defensa Civil, trabajan intensamente para… pic.twitter.com/PuoP79vNhW — LOS ANDES (@LosAndesDiario) August 22, 2025 Según Elvio Sosa titular de Defensa Civil de Santa Rosa, en este momento se dirige al lugar personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y también dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Martín, Palmira, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa.

Además están trabajando en el lugar maquinaria vial, camiones hidrantes y personal de Servicios Públicos de Santa Rosa y La Paz.