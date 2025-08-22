22 de agosto de 2025 - 01:05

Prendió fuego a un bar porque no le pusieron mayonesa a su sandwich

Ocurrió en España. El cliente, expulsado por mal comportamiento, compró gasolina, prendió fuego a la barra y causó una explosión. Fue detenido por la Guardia Civil.

Un hombre fue detenido en Sevilla tras prender fuego a un bar luego de que le negaran mayonesa para su bocadillo.

Por Redacción Mundo

En el bar Las Postas, en Sevilla, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Córdoba acusado de provocar un incendio en un bar luego de que le negaran mayonesa para su bocadillo. En hombre que había sido expulsado de la cafetería por su mal comportamiento regresó minutos después con intenciones incendiarias.

Las cámaras de seguridad del establecimiento muestran cómo el hombre regresó desde una gasolinera cercana, roció la barra con combustible y, tras preguntar nuevamente si no había mayonesa, prendió fuego con un mechero.

El dueño del establecimiento, José Antonio Caballero, relató que la situación “fue algo surrealista” y que aún no entiende lo sucedido: “Somos un bar que nos dedicamos principalmente a los desayunos, por la tarde tenemos copas, cafés y algún montadito, nada más”.

“Nos hemos librado de una desgracia”, dijo José Antonio, quien confirmó que los daños materiales alcanzan los 7.000 euros. Solo uno de los camareros sufrió quemaduras leves en una mano, mientras que ningún cliente resultó herido de gravedad.

El propio bar difundió en redes sociales el video del ataque, reclamando que “este tipo de personas sean castigadas y estén fuera de nuestra sociedad de manera inmediata, y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos”.

La rápida reacción de una de las trabajadoras, que siguió al agresor, permitió que la Guardia Civil lo detuviera poco después, alrededor de las 19.00. Antes de ser trasladado a dependencias policiales, el hombre fue atendido en un centro de salud por quemaduras provocadas por el propio fuego.

El detenido, único afectado de forma seria, permanecerá bajo custodia hasta el viernes, cuando pasará a disposición judicial. Se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas.

El incendio dejó graves daños en la cafetería, aunque no hubo víctimas de consideración.

