Incendios en España: atraparon a varias personas haciendo un asado en un bosque y causó indignación

En medio de los incendios que mantienen en vilo a España, un video difundido por la Policía generó indignación en las redes sociales. Las imágenes muestran a un grupo de personas haciendo un asado en zonas forestales, justo cuando regía la “alerta máxima por riesgo extremo de fuego”.
La publicación, que se viralizó el domingo 17 de agosto, exhibe a los infractores en áreas de Goizueta, Cortes y Lekunberri. La polémica creció de inmediato: miles de usuarios los calificaron de “irresponsables” y “descerebrados”, además de exigir multas razonables.
Incluso, mencionaron penas de cárcel por el peligro que representan estas conductas. Mientras tanto, el país sigue combatiendo las llamadas. Galicia, Asturias, Extremadura y, sobre todo, Castilla y León registran más de 40 focos activos, con un saldo devastador de 344.417 hectáreas calcinadas en el año.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Navarra se encontraba teñida de rojo en el mapa de riesgos, lo que prohíbe encender fuegos en espacios abiertos, áreas de descanso y zonas de acampada, incluso en lugares habilitados.
España
Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta este miércoles al municipio de Monterrei (Ourense).
EFE/Brais Lorenzo
El uso de asadores bajo estas condiciones es considerado una infracción muy grave, con consecuencias legales y penales, además del evidente peligro para la seguridad. De esta forma, la indignación todavía continúa en redes a la espera de una respuesta inmediata de las autoridades.
"La multa debería de ser para todos, porque todos están ahí para comer una barbacoa y ninguno lo ha parado sabiendo que estamos en alerta y que gran parte del país se está quemando", opinó una usuaria en Facebook. “Una vergüenza”, agregó otro.
Situación crítica en España: muertos y varios heridos
La situación más delicada se vive en Castilla y León, especialmente en la provincia de Zamora, donde siete personas fueron hospitalizadas por quemaduras. Entre los heridos hay un hombre de 37 años con lesiones en el 85% del cuerpo, mientras que una mujer de 56 años presenta quemaduras en el 50%.
España
Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta este miércoles al municipio de Monterrei (Ourense).
EFE/Brais Lorenzo
En el mismo municipio fue donde este martes falleció un joven voluntario de 35 años mientras luchaba contra el fuego. La otra persona fallecida en los incendios de los últimos días en España murió cerca de Madrid, en el incendio de Tres Cantos. Los médicos lo atendieron, pero tenía todo su cuerpo quemado.
Además, 6000 personas de 26 localidades castellano-leonesas tuvieron que ser evacuadas, según la directora de la agencia de protección regional, Irene Cortés. El norte del país concentra la mayoría de la quincena de incendios activos, con Galicia como gran afectada junto a Castilla y León.