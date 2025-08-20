Incendios en España: atraparon a varias personas haciendo un asado en un bosque y causó indignación

El video se volvió viral en España y los usuarios repudiaron rápidamente el accionar, pidiendo penas severas contra los involucrados. Varios municipios se encuentran en “alerta máxima”.

En medio de los incendios que mantienen en vilo a España, un video difundido por la Policía generó indignación en las redes sociales. Las imágenes muestran a un grupo de personas haciendo un asado en zonas forestales, justo cuando regía la “alerta máxima por riesgo extremo de fuego”.

La publicación, que se viralizó el domingo 17 de agosto, exhibe a los infractores en áreas de Goizueta, Cortes y Lekunberri. La polémica creció de inmediato: miles de usuarios los calificaron de “irresponsables” y “descerebrados”, además de exigir multas razonables.

Embed Que unos peruanos hagan una barbacoa en mitad de un bosque de Navarra también es culpa del Cambio Climático pic.twitter.com/STVNJ6zWou — Anonymous Tabarnia (@Anonymous_TA) August 18, 2025 Incluso, mencionaron penas de cárcel por el peligro que representan estas conductas. Mientras tanto, el país sigue combatiendo las llamadas. Galicia, Asturias, Extremadura y, sobre todo, Castilla y León registran más de 40 focos activos, con un saldo devastador de 344.417 hectáreas calcinadas en el año.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Navarra se encontraba teñida de rojo en el mapa de riesgos, lo que prohíbe encender fuegos en espacios abiertos, áreas de descanso y zonas de acampada, incluso en lugares habilitados.

España Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta este miércoles al municipio de Monterrei (Ourense). EFE/Brais Lorenzo El uso de asadores bajo estas condiciones es considerado una infracción muy grave, con consecuencias legales y penales, además del evidente peligro para la seguridad. De esta forma, la indignación todavía continúa en redes a la espera de una respuesta inmediata de las autoridades.