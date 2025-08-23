El incendio forestal se había iniciado el viernes al mediodía y a la madrugada había sido contenido. Durante este sábado se reavivaron las llamas.

Se reactivó el incendio en Las Catitas y lo están conteniendo con cortafuegos (Gentileza, para Los Andes)

Durante la tarde de este sábado se reavivó el incendio de campos en la zona del Río Tunuyán a la altura del distrito de Las Catitas, en Santa Rosa.

El fuego se reactivó y volvieron a trabajar en el lugar personal de Bomberos de la Policía delegación Las Catitas y de La Paz, en conjunto con Bomberos Voluntarios de San Martín, Defensa Civil, personal de Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Rosa y dos camiones hidrantes y una máquina vial de esa comuna.

El trabajo principal consiste en realizar cortafuegos para detener la propagación del siniestro.

Un incendio de campos se había iniciado cerca de las 13 del viernes y recién había logrado ser controlado sobre la madrugada de este sábado y para lograrlo debieron trabajar cuerpos de bomberos de la zona Este, maquinaria y camiones municipales y personal de Defensa Civil.