Un importante incendio afectó al casino de San Martín: no hubo heridos, pero las pérdidas son totales

Un incendio de grandes proporciones se desató este miércoles, pasadas las 16.30, en las instalaciones del casino de San Martín , situado en el predio de Tótem Boulevard, entre calle Miguez y la Ruta 50.

La magnitud del siniestro generó una columna de humo de tales dimensiones que fue captada y difundida rápidamente a través de redes sociales por vecinos y personas que circulaban por la zona.

Para combatir el avance de las llamas, se desplegó un operativo masivo que involucró a más de 20 dotaciones de bomberos . En las tareas trabajaron coordinadamente el personal de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia y Santa Rosa, junto con Defensa Civil y el apoyo hídrico del municipio.

A pesar de la virulencia del fuego, el Ministerio de Seguridad confirmó que el edificio fue evacuado de manera inmediata , lo que permitió que no se tuvieran que lamentar víctimas fatales ni heridos entre los empleados y el público presente.

No obstante, algunos bomberos debieron ser trasladados al hospital Perrupato tras sufrir cuadros de intoxicación por el intenso humo y el contacto directo con el fuego, aunque se informó que sus estados no revisten gravedad.

Estiman pérdidas totales en el casino

En cuanto a los daños materiales, el reporte preliminar indica que son de extrema gravedad. Según informó el fiscal Oscar Sívori desde el lugar del siniestro, se registraron daños totales en la sala de juegos. "Las pérdidas fueron totales en la parte del casino, e incluso de cayó el techo del edificio".

Las llamas también afectaron a otros locales ubicados del complejo, indicó el fiscal y señaló que incluso el fuego llegó a alcanzar parte del techo de la clínica. En tanto, dijo que el sector oeste del predio sufrió las consecuencias de la densa humareda y que los locales comerciales no sufrieron daños de consideración. También aclaró que el hotel del complejo no resultó afectado por las llamas.

Trabajo intenso y evacuación preventiva

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en el centro médico, donde se realizaba una cirugía al momento de iniciarse el incendio. Debido al peligro inminente, el paciente debió ser evacuado y trasladado de urgencia al hospital Perrupato, lugar donde finalmente se logró completar la intervención quirúrgica.

Hasta el momento, las autoridades desconocen la causa que originó el siniestro y se espera que las pericias correspondientes determinen el origen del fuego en las próximas horas.

Un incendio de importantes dimensiones generó alarma este miércoles por la tarde en el anexo del Casino de Mendoza ubicado en San Martín, luego de que una densa columna de humo comenzara a salir desde el… pic.twitter.com/0q9TaI9q5H — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 11, 2026

Herman Pérez, director de Defensa Cívil de San Martín, señaló a medios de la zona Este que se trabaja para determinar las causas del incendio. “Aún no sabemos qué lo ocasionó. Podría ser un cortocircuito en la parte de máquinas, pero está por determinarse”. También indicó que el material de la sala y la intensidad del fuego generaron un humo muy denso, pero que no generó problemas graves ni lesionados.

Indicó que aunque las llamas están controladas, hay que dejar enfriar la zona por precaución y por esa razón no dejan a los empleados aún poder recuperar sus cosas o vehículos que quedaron en el predio.

Comunicado oficial de Tótem Boulevard

Desde Totem Boulevard informamos que en el día de hoy se produjo un incendio que afectó la sala de juegos del Casino de Mendoza y de manera parcial la zona comercial y de servicios del complejo. Mientras que Tótem Hotel & Spa no sufrió daños.

El siniestro ya se encuentra completamente controlado gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia. Apenas se inició el siniestro se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, lo que permitió evacuar con rapidez y orden tanto a los visitantes como al personal que se encontraba trabajando en el lugar.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se registraron víctimas fatales. Dos personas recibieron asistencia médica preventiva, encontrándose fuera de peligro.

Actualmente, se aguarda el resultado de las pericias que realizará el cuerpo de Bomberos, que permitirán determinar el origen del incidente.

Desde Totem Boulevard queremos destacar especialmente la rápida y profesional actuación del personal de Bomberos, de la Policía y de la Municipalidad de San Martín, cuyo trabajo coordinado fue fundamental para controlar la situación y resguardar la seguridad de las personas.

La prioridad del complejo es acompañar a quienes se vieron afectados y colaborar plenamente con las autoridades, mientras se avanza en la evaluación de los daños y en las tareas necesarias para la normalización de las actividades.

Un impactante incendio afecta al casino de San Martín en Tótem