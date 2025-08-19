19 de agosto de 2025 - 16:33

Así detuvieron a un conductor alcoholizado en el Acceso Sur: manejaba con más de 2 grs de alcohol en sangre

El hecho ocurrió en el Acceso Sur y fue alertado por un llamado al 911. El conductor fue detenido tras un seguimiento a través del sistema de videovigilancia.

Conducía con más de 2 gramos de alcohol en sangre y fue detenido tras ser detectado por cámaras de seguridad

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 42 años fue detenido en la tarde del lunes por conducir alcoholizado por el Acceso Sur, tras un operativo coordinado por la Policía de Mendoza a través del Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

El procedimiento se inició luego de una llamada a la línea de emergencias 911, que alertó sobre la peligrosa conducción de un vehículo Citroën en dicha carretera.

Con los datos aportados, los operadores del CEO comenzaron a rastrear el rodado mediante las cámaras de seguridad, logrando ubicarlo y dar aviso a una patrulla policial. El momento de la detención quedó registrado en videos de las cámaras de seguridad.

La detención se produjo en la lateral oeste del Acceso Sur, a la altura de la calle Olavarría en Luján de Cuyo. En el lugar intervino personal de Tránsito municipal, que le realizó al conductor el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 2,48 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal permitido.

El vehículo fue secuestrado y el conductor fue trasladado a la Comisaría 48°, donde quedó a disposición del Juzgado Contravencional de turno.

