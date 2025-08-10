10 de agosto de 2025 - 10:03

De madrugada en Guaymallén: manejaba con 2,28 de alcohol en sangre y destrozó un auto estacionado

Ocurrió en la intersección de Capilla de Nieves y Félix Suárez. El hombre de 33 fue detenido y quedó a disposición de la justicia.

Conductor alcoholizado chocó en Guaymallén.

Conductor alcoholizado chocó en Guaymallén.

Foto:

Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 33 años fue detenido en la madrugada de este domingo en Guaymallén después de protagonizar un choque frontal mientras manejaba con más de cuatro veces el límite de alcohol permitido en sangre. Por suerte, el otro auto estaba estacionado y no tenía pasajeros a bordo.

Leé además

Urna electoral. Archivo

El peronismo mendocino va a elecciones en cinco departamentos: dónde y qué se vota

Por Redacción Política
Incendio en Guaymallén: una mujer de 56 años perdió todo. - Gentileza 

Se despertó y su casa estaba envuelta en llamas, la salvaron los vecinos, pero perdió todo: cómo ayudar

Por Natalia Vázquez Mocayar

El hecho ocurrió alrededor de las 6.15 en la intersección de las calles Capilla de Nieves y Félix Suárez. Un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial en el que un Citröen C3, que circulaba de norte a sur, impactó de frente contra un Peugeot 206 que se encontraba estacionado.

Al llegar al lugar, personal policial y de Tránsito Municipal constató que el conductor presentaba signos evidentes de ebriedad. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 2,28 gramos de alcohol en sangre, más de cuatro veces el máximo legal de 0,5 g/l para conductores particulares.

El hombre fue detenido y quedó a disposición de la jurisdicción correspondiente. El parte policial no ofreció el nombre del sujeto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Atropelló a dos motociclistas, se fugó y se entregó voluntariamente: dio positivo en alcoholemia.

Atropelló a dos motociclistas, se fugó y se entregó: manejaba con 2,36 g/l de alcohol

Por Redacción Policiales
Un voraz incendio se desató esta mañana en el barrio Grilli de Guaymallén, afectando a dos viviendas

Alarma en un barrio de Guaymallén: se incendiaron dos casas

Por Redacción Policiales
guaymallen sera sede del congreso de actividad fisica y deportes 2025

Guaymallén será sede del Congreso de Actividad Física y Deportes 2025

Por Redacción
Accidente de tránsito en Guaymallén. Imagen ilustrativa.

Guaymallén: se le desprendió una rueda del auto y terminó volcando en un zanjón

Por Redacción Policiales