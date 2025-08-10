De madrugada en Guaymallén: manejaba con 2,28 de alcohol en sangre y destrozó un auto estacionado

Ocurrió en la intersección de Capilla de Nieves y Félix Suárez. El hombre de 33 fue detenido y quedó a disposición de la justicia.

Un hombre de 33 años fue detenido en la madrugada de este domingo en Guaymallén después de protagonizar un choque frontal mientras manejaba con más de cuatro veces el límite de alcohol permitido en sangre. Por suerte, el otro auto estaba estacionado y no tenía pasajeros a bordo.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.15 en la intersección de las calles Capilla de Nieves y Félix Suárez. Un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial en el que un Citröen C3, que circulaba de norte a sur, impactó de frente contra un Peugeot 206 que se encontraba estacionado.

Al llegar al lugar, personal policial y de Tránsito Municipal constató que el conductor presentaba signos evidentes de ebriedad. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 2,28 gramos de alcohol en sangre, más de cuatro veces el máximo legal de 0,5 g/l para conductores particulares.