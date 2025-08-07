Se despertó y su casa estaba envuelta en llamas, la salvaron los vecinos, pero perdió todo: cómo ayudar

Una mujer de 56 años perdió todo este jueves , luego de que durante la madrugada se desatara un incendio en su vivienda del barrio Grilli, en Guaymallén . Entre gritos y la rápida colaboración de los vecinos , Adriana logró salvarse y se encuentra fuera de peligro, pese a que las llamas devoraron todas sus pertenencias, entre ellas, sus insumos para la diabetes.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando Adriana se despertó porque sintió olor a humo . Al abrir los ojos y ver que las llamas habían comenzado a propagarse por el comedor, comenzó a pedir ayuda a los gritos. Fue entonces que los primeros vecinos acudieron al lugar y tras tirar el portón la ayudaron a salir por la ventana , debido a que la puerta principal estaba imposibilitada por el foco del incendio.

“Eran como las 6.30 cuando fui a llevar a dos de mis hijos al colegio y vi que salía humo , pero pensé que era mi mamá prendiendo una de las estufas que usan leña”, explicó Adriana Gisel, una de las hijas de la víctima a Los Andes . Y agregó: “A los minutos me llama mi otra hija para decirme que era un incendio y que la abuela estaba a los gritos” .

El terreno, ubicado sobre la manzana B, cuenta con una casa adelante, que es donde vive Adriana y dos departamentos en el fondo . En cada uno de ellos vive cada hija de la mujer, con sus respectivas familias.

“Los vecinos tiraron el portón y la sacaron por la ventana. Después entre todos tirábamos baldes de agua para apagar el fuego y que no se fuera para nuestros departamentos o la casa de al lado”, detalló la joven de 38 años a este medio.

Minutos más tarde, llegó al lugar una dotación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, con el apoyo hídrico de la Municipalidad y refuerzos provenientes del Cuartel Central de Bomberos, para lograr apagar el siniestro y realizar maniobras de enfriamiento.

“Aun no sabemos qué fue lo que provocó el incendio, pero creemos que fue una estufa eléctrica que mi mamá había dejado prendida. Ella cree que fue eso, lo que hizo un corto y provocó todo”, asegura la mujer.

Incendio y pérdidas totales

Una vez que los bomberos pudieron apagar las llamas y controlar el incendio, peritos revisaron el perímetro para recabar las pruebas necesarias que ayuden a determinar qué pudo haber causado el foco del fuego.

No obstante, las pérdidas fueron totales. El techo de la vivienda se derrumbó, los muebles y los electrodomésticos se prendieron fuego junto a toda la ropa, las pertenencias, la documentación, el celular y los recuerdos de Adriana.

“Mi mamá es diabética y perdió todo: tiras reactivas, las pastillas y la insulina. Ella está bien, aunque muy triste por lo sucedido, pero damos gracias a Dios que salió con vida”, expresó Gisel con voz notablemente acongojada, mientras detallaba que junto a otros familiares estaban sacando todos los restos quemados del hogar para poder limpiar.

Cómo colaborar

Para quienes puedan y quieran colaborar con Adriana, pueden hacerlo a través de transferencia:

-Alias de Mercado Pago y Tarjeta Naranja: gisel.3.mp

-Nombre del titular: Adriana Gisel Cortez

O sino, para quienes quieran donar ropa, alimentos, muebles o electrodomésticos, se pueden comunicar al número 2613845701 (Adriana).