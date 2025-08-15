15 de agosto de 2025 - 10:48

Conductor borracho chocó a una camioneta y provocó un corte en la calle más transitada de Guaymallén

El choque ocurrió a la madrugada en Bandera de los Andes y Avellaneda. Afortunadamente no hubo que lamentar lesionados.

Así quedó la camioneta chocada por el conductor ebrio de un Peugeot en Guaymallén

Foto:

Gentileza X @MATIPASCUALETTI
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fuerte choque entre una camioneta y un automóvil en Guaymallén dejó esta madrugada en evidencia nuevamente la irresponsabilidad de conducir bajo los efectos del alcohol.

Fuentes policiales informaron que el incidente se registró alrededor de las 5.10 del viernes, en la intersección de Bandera de los Andes y Avellaneda (Villa Nueva), en una madrugada que muchos aprovecharon para salir por el día no laborable con fines turísticos.

Un Peugeot 206, conducido por G. C., de 28 años, circulaba por calle Avellaneda en sentido sur-norte cuando, por motivos que se investigan, habría cruzado un semáforo en rojo. En ese momento impactó contra una camioneta Ford Ranger, al mando de A. N., de 33 años, que transitaba por Bandera de los Andes de oeste a este.

Tras el choque, personal policial y de tránsito municipal realizaron los test de alcoholemia. El resultado para el conductor del Peugeot fue alarmante: 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite legal permitido.

En tanto, el chofer de la camioneta registró 0,09 g/L.

A pesar de la violencia del impacto, ambos conductores resultaron ilesos, aunque los vehículos sufrieron importantes daños. El tránsito sobre Bandera de los Andes, pasando Libertad hacia el oeste, estuvo parcialmente interrumpido mientras se realizaban las pericias y se retiraban los rodados.

