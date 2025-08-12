12 de agosto de 2025 - 12:13

El día después del derrumbe: la familia pasó la noche en un vecino, no consiguen alquiler y piden ayuda

La familia Robles tenía un consultorio en su casa, el cual era su única fuente de trabajo. Cómo colaborar.

Daniel Caballero
Franco Caro Arenas
Franco Caro Arenas

Ya pasó más de un día desde el derrumbe que afectó a una vivienda en Guaymallén y que, de milagro, no terminó en tragedia. La familia Robles, que residía en el lugar, pasó la noche en la casa de unos vecinos y ahora busca desesperadamente un alquiler para vivir y reabrir su fuente de trabajo.

El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 9.30, en una casa ubicada en calle Murialdo 1335, en el distrito de Villa Nueva. La viga central cedió y provocó la caída de parte del techo. “Mi papá estaba en la sala que se derrumbó. Estábamos a punto de abrir el consultorio. Justo vino un chico de una empresa de telefonía porque se había roto un cable. Cuando él subió para ver el cable, mi papá justo salió afuera para ver al chico. Salió y se cayó todo. Fue en el momento, el techo cayó de una”, relató Estefanía Robles a Los Andes.

La familia busca un alquiler

La vivienda que alquilaban tenía en la parte frontal un consultorio de medicina china, actividad a la que se dedicaba toda la familia, mientras que en la parte trasera estaba el hogar. Ahora, además de necesitar un lugar para vivir, tienen la dificultad de encontrar un espacio donde puedan volver a trabajar y que acepte mascotas, ya que sus vecinos están cuidando momentáneamente a sus perros.

La casa que se derrumbó en Guaymallén.

"Hemos recorrido un montón y no hemos conseguido alquiler. El problema es que tienen que aceptar mascotas y también los tres dependíamos de esta única fuente de trabajo que era el consultorio", contó.

Cabe recordar que Estefanía también se dedica al rescate de animales callejeros: "Hago todo por cuenta propia, no estoy asociada a ningún refugio. De mi bolsillo voy al veterinario, los curo y los alojo hasta que los adoptan. Los seis perros y los cuatro gatos ya son míos, son mi familia, ellos no están en adopción. Gracias a Dios no tenía a ninguno de los que están en adopción en mi casa".

Estefanía junto a un vecino que la está ayudando con sus perros.

La familia aún no pudo ingresar a la propiedad a sacar sus pertenencias ni tampoco saben de cuánto es la pérdida, por lo que habilitaron un alias para poder recibir ayuda: "Sufrimos el derrumbe del techo de nuestro hogar y lugar de trabajo. Todavía no se han podido cuantificar las perdidas. Estamos pidiendo colaboración parra poder encontrar un nuevo alquiler. Muchas Gracias", escribió Estefanía en sus redes.

Los datos para colaborar con la familia

  • Banco Galicia
  • Titular: Estefanía Paola Robles
  • CBU: 00702470-30004050576516
  • Alias: estefania.robles90
