Tomaba alcohol con amigos en San Carlos, le dieron un balazo en la cabeza y le quemaron la moto y dos bicicletas

La tentativa de homicidio se produjo esta madrugada en Eugenio Bustos. La víctima, un joven de 26 años, se encuentra en grave estado.

La víctima fue trasladada al hospital Scaravelli y luego derivada al Central. Archivo

Un joven de 26 años pelea por su vida en el hospital Central luego de recibir un balazo en la cabeza esta madrugada en San Carlos.

Según las primeras versiones del hecho ocurrido cerca de las 4.30, la víctima –identificada como Franco Damián Gauna, de 26 años- se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con unos amigos en la calle La Virgen de Eugenio Bustos, cuando llegaron al lugar unos sujetos que comenzaron a discutir hasta que uno de los delincuentes sacó un arma y le disparó a Gauna en la cabeza.

Antes de irse, los agresores incendiaron una moto Zanella 250 y dos bicicletas rodado 29 que pertenecían al joven y que terminaron totalmente quemadas, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los amigos del herido llamaron al 911 solicitando una ambulancia. Cuando llegó al lugar la policía, explicaron lo sucedido e identificaron a los agresores por sus apodos, ya que los conocían.

Una médica del SEC que arribó a la escena del crimen comprobó que el joven había recibido un impacto de bala, diagnosticando herida de arma de fuego en la zona temporoparietal izquierda.