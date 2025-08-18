Salió otra vez borracho a la ruta: tenía 2,74 g/l, atropelló y mató a un motociclista y lo condenaron 8 años de cárcel

La justicia condenó a 8 años de prisión a un conductor que, en estado de ebriedad, atropelló y dio muerte a un motociclista cuando transitaba por el acceso Sur, en Godoy Cruz , en julio del año pasado.

Esta mañana el juez Juan Manuel Pina González del Juzgado Penal Colegiado N°1 condenó a Franco David Guevara (27) por el delito de homicidio simple con dolo eventual y quebrantamiento de inhabilitación judicial y le impuso una inhabilitación de 10 años para conducir , en relación a la muerte del motociclista Néstor Javier Nievas (43) .

El fallo se estableció en el marco de un juicio abreviado , luego de que los fiscales de Tránsito Darío Tagua y Fernando Giunta llegaran a un acuerdo con la defensa del acusado que, tal como lo establece la ley para este tipo de juicio, se declaró culpable.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, “se comprobó que el conductor se encontraba en estado de ebriedad e inclusive transitaba pese a registrar una inhabilitación emitida por un juez contravencional de Fray Luis Beltrán, por contar con antecedentes judiciales por transitar en otras oportunidades habiendo consumido alcohol”.

El accidente en el que perdió la vidas Nievas se produjo el domingo 7 de julio de 2024, en el Acceso Sur, a la altura Aristóbulo del Valle, en Godoy Cruz.

Una persona llamó al 911 para informar sobre el hecho y cuando llegó la policía se estableció la identidad de la víctima fatal que circulaba en una moto Mondial 110 cc que fue embestida por un Ford Fiesta, al mando de Brian Guevara.

Según los primeros datos de siniestro vial, los dos vehículos iban con dirección norte-sur y el auto quiso pasar a la moto y terminó chocándola por lo que el motociclista salió despedido de vehículo.

Un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el deceso del motociclista y personal policial realizó el dosaje al conductor del automóvil, arrojando 2.79 gramos de alcohol en sangre.