Accidente en alta montaña: un motorhome volcó y una camioneta desbarrancó en Ruta 7

Un accidente vial con múltiples vehículos involucrados se registró en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1194, en la zona de Arroyo Negro, entre Polvaredas y Punta de Vacas. El hecho se registró antes de llegar a Puente del Inca, en sentido desde Uspallata hacia alta montaña.
Según el reporte inicial, en el siniestro intervinieron tres vehículos. De acuerdo a la información oficial no se trataría de un accidente de gravedad, respecto al estado de salud de los ocupantes.
Una camioneta desbarrancada y un motorhome volcado
En el incidente, una camioneta cayó por un barranco y su ocupante fue asistido en el lugar y trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Además, un motorhome volcó sobre la ruta. En ese vehículo viajaban personas de nacionalidad alemana, quienes presentaban lesiones leves. Según trascendió, los ciudadanos alemanes se encontraban a la espera del arribo de otra ambulancia.
En tanto, un camión quedó con su contenedor desprendido del semirremolque como consecuencia del accidente. El rodado mayor trasladaba aceite vegetal.
Intervención de fuerzas de seguridad
Tras el siniestro se dirigió al lugar personal de la Policía de Mendoza, mientras que efectivos de Gendarmería Nacional Argentina regulaban el tránsito en la zona.
La Ruta 7 se encuentra con solo una vía de circulación, mientras se realizan las tareas de asistencia y se investiga la mecánica del accidente.