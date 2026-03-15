Accidente en alta montaña: un motorhome volcó y una camioneta desbarrancó en Ruta 7

El siniestro ocurrió en el kilómetro 1194 de la Ruta 7, entre Polvaredas y Punta de Vacas. Se reportaron heridos pero no de gravedad.

Un accidente vial con múltiples vehículos involucrados se registró en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1194, en la zona de Arroyo Negro, entre Polvaredas y Punta de Vacas. El hecho se registró antes de llegar a Puente del Inca, en sentido desde Uspallata hacia alta montaña.

Según el reporte inicial, en el siniestro intervinieron tres vehículos. De acuerdo a la información oficial no se trataría de un accidente de gravedad, respecto al estado de salud de los ocupantes.

Una camioneta desbarrancada y un motorhome volcado En el incidente, una camioneta cayó por un barranco y su ocupante fue asistido en el lugar y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Accidente vial en alta montaña Accidente vial en alta montaña. X / @VALLEOVA Además, un motorhome volcó sobre la ruta. En ese vehículo viajaban personas de nacionalidad alemana, quienes presentaban lesiones leves. Según trascendió, los ciudadanos alemanes se encontraban a la espera del arribo de otra ambulancia.

En tanto, un camión quedó con su contenedor desprendido del semirremolque como consecuencia del accidente. El rodado mayor trasladaba aceite vegetal.