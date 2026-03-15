Murió en un accidente el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra

El candidato presidencial de Perú , Napoleón Becerra, murió este domingo a los 67 años tras sufrir un accidente de tránsito mientras viajaba hacia una actividad de campaña en el sur del país.

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El dirigente se trasladaba por la autopista Vía de los Libertadores rumbo a la región de Ayacucho cuando el vehículo en el que viajaba se salió del camino . El siniestro ocurrió en la región de Huancavelica.

Becerra era líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) y formaba parte de los 36 candidatos que competirán en las elecciones generales previstas para abril .

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 183 de la Vía de los Libertadores , en la jurisdicción de la localidad de Huaytará. El alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvín Huamaní, indicó que la camioneta en la que viajaba el candidato cayó a una cuneta al costado de la carretera por causas que aún se investigan.

Tras el impacto, Becerra fue trasladado a un centro médico cercano, pero murió a causa de las heridas sufridas . En el vehículo también viajaban otras tres personas , que resultaron heridas. Dos de ellas se encuentran en estado grave y fueron trasladadas a la ciudad de Ayacucho para recibir atención médica.

La muerte del dirigente fue confirmada por medios estatales como Agencia Andina, TV Perú y el diario El Peruano.

Confirmación del partido y condolencias

La noticia también fue confirmada por la candidata a diputada por Lima y portavoz del partido, Emely Silva, quien informó el fallecimiento en declaraciones a la emisora RPP.

“Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido”, señaló.

Reacciones de otros candidatos

Tras conocerse la noticia, varios candidatos presidenciales expresaron sus condolencias a la familia del dirigente y a los militantes de su partido. Entre quienes se pronunciaron se encuentran la candidata de centroderecha Marisol Pérez Tello, del partido Primero la Gente; el candidato centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno; y el empresario y dirigente político César Acuña, líder de Alianza para el Progreso.

“En momentos así, el Perú debe unirse con respeto y solidaridad”, escribió Acuña en la red social X. También se expresó el candidato de izquierda Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, quien recordó que había compartido militancia con Becerra desde la década de 1980 y manifestó su solidaridad con la familia y allegados del dirigente.